ذعر في نيبال بعد مصرع 10 من طلابها في تل أبيب.. ونداء عاجل لمواطنيها

بعد مصرع ما لا يقل عن 10 طلاب من نيبال في الهجوم الواسع الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية على إسرائيل، دعت الحكومة النيبالية مواطنيها المقيمين في تل أبيب إلى تسجيل أنفسهم عبر الإنترنت لأنها تخطط لإعادتهم إلى وطنهم.

وقد أكدت شرطة الاحتلال وفاة 10 طلاب نيباليين، ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الاعداد لأن بعض المصابين في حالة خطيرة وهناك آخرون لم يتم الاتصال بهم بعد.



ووفقا لوكالة "رويترز"، أصدرت سفارة نيبال إشعارا، دعت فيه المواطنين النيباليين المتعثرين إلى تسجيل أنفسهم حيث تسير العمليات في مطار تل أبيب دون انقطاع مما يتيح مرور الرحلات الجوية، كما قالت وزارة الخارجية النيبالية في بيان صحفي.

وصرحت وزارة الخارجية في بيان صدر في وقت متأخر من مساء يوم الأحد: "لقد طلبنا من الحكومة الإسرائيلية تحديد وترتيب إعادة المواطنين النيبباليين المتوفين إلى وطنهم على الفور، وكذلك ضمان الإنقاذ والعلاج الطبي المناسب للمصابين".

وتابع البيان أنه "لجعل العملية أكثر سلاسة، يتم إعداد التسجيل عبر الإنترنت بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارة نيبال في تل أبيب والحكومة الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "سيجمع هذا التسجيل تفاصيل دقيقة من المواطنين النيباليين الراغبين في العودة إلى نيبال من إسرائيل".

ومع دخول الاشتباكات في اليوم الثالث، تم تأكيد مصرع حوالي 10 طلاب نيباليين كانوا في إسرائيل في إطار برنامج "التعلم والكسب" الذي تدعمه حكومة الاحتلال.

ووفقا للبيان الرسمي، توفى الطلاب من جامعة سودور باشيم في نيبال نتيجة لهجوم شنته حركة المقاومة الفلسطينية - حماس".

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية الإسرائيلية التي استشهدت بها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، توفي أكثر من 700 إسرائيلي منذ 7 أكتوبر عندما شن مسلحو حماس هجوما مفاجئا في إسرائيل. وفقا للحكومة الإسرائيلية، أصيب أكثر من 2000 شخص في الهجوم.

وفقا للمكتب الصحفي الحكومي، وهي هيئة تعمل تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تم أخذ أكثر من 100 شخص كرهائن في غزة.

وفي يوم الأحد، أعلن وزير خارجية نيبال أثناء مخاطبته جلسة مجلس النواب عن تشكيل آلية لتنسيق وإنقاذ المواطنين المتعثرين من إسرائيل.

وأشار البيان إلى أن "الآلية التي تم تشكيلها تحت إشراف وزير الخارجية قد تم تكليفها باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة وإنقاذ المواطنين النيباليين في إسرائيل".

في وقت سابق، في منشور تم مشاركته على موقع التواصل "اكس"، ذكر فيه مكتب رئيس الوزراء النيبالي أن: "آخر تحديث حول الهجوم في المنطقة الجنوبية لإسرائيل منذ الساعة 6:30 صباحا (بالي Time)، 7 أكتوبر 2023، وتداعياته على النيباليين في المنطقة المتضررة هي كما يلي: في الوقت الحاضر، هناك ما يقرب من 4500 مواطن نيبالي يعملون كمقدمي رعاية في إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، يشارك 265 طالبا نيباليا في برنامج التعلم والكسب الإسرائيلي، برعاية الحكومة الإسرائيلية."

وأدان رئيس وزراء نيبال بوشبا كمال داهال "براتشاندا" الهجوم غير المسبوق من قبل مقاتلي حركة المقاومة حماس بينما أعرب عن تعاطفه مع المواطنين النيباليين المصابين في إسرائيل.

وفي بيان تمت مشاركته على X، صرح داهال: "أدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإرهابي في إسرائيل هذا الصباح. يقال إن تسعة من النيباليين أصيبوا. في هذه الساعة الحرجة، أعرب عن تعاطفي الصادق مع النيباليين المصابين وغيرهم من الضحايا الأبرياء وعائلاتهم."

وعلاوة على ذلك، ذكرت وزارة الخارجية النيبالية أنها على اتصال وثيق بالمواطنين الذين يعيشون في إسرائيل وتسهل المساعدة الطبية للمصابين.