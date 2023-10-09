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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول مشاركة قارية.. 10 معلومات عن فريق أبو سليم الليبي منافس الزمالك بالكونفدرالية

فريق ابو سليم الليبي
فريق ابو سليم الليبي

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره نادي أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر القادم في اطار منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية .
وأسفرت قرعة دور المجموعات بكاس الكونفدرالية عن وقوع الزمالك في المجموعة الثانية بجانب فرق أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي.
 

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موقع صدى البلد يسلط الضوء على أبرز 10 معلومات عن فريق أبو سليم الليبي منافس الزمالك في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

 

1- تعود تسمية الفريق الليبي بنادي أبو سليم إلي أن النادي تابع جغرافيا إلي حي أبو سليم وهو من أكبر أحياء مدينة طرابلس الليبية.

2- فريق أبو سليم الليبي حقق نتائج مميزة في مشاركته الأولى التاريخية في بطولة كأس الكونفدرالية.

3- نادي أبوسليم الليبي تغلب على ممثل تونس نادي الأولمبي الباجي في دور ال64 من بطولة كأس الكونفدرالية.
4- وبعدها أطاح نادي أبو سليم الليبي بفريق كامبالا سيتي الأوغندي في دور ال 32 ضمن منافسات كأس الكونفدرالية في أول مشاركة له بالبطولات القارية.

5- تعاقد فريق أبو سليم الليبي مع شركه من صربيا لتسويق جميع ملابس الفريق في الفئات السنيه المختلفة.

6- كما يضم فريق أبو سليم الليبي بين صفوفه متعاقد العديد من  لاعبي شمال افريقيا وأجانب جيدين نجحوا فى صنع الفارق فى أول مشاركة ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

7- صعد لأول مرة للمشاركة في الدوري الليبي موسم 2018-2019.

8- تأهل للمشاركة بالكونفدرالية بعد حصده المركز الرابع في الدوري الليبي الموسم الماضي.

9- أفضل إنجاز للفريق الوصول لربع نهائي كأس ليبيا عام 2021-2022.

10- يقود فريق أبو سليم الليبي المدرب التونسي شكري الخطوي .

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