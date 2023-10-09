أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

الأرصاد توضح أماكن سقوط الأمطار اليوم

قدمت مذيعة “صدى البلد”، مريم كمال ، تغطية خاصة عن حالة الطقس مع بداية فصل الخريف و أماكن تتوقع الأرصاد سقوط الأمطار عليها .

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكاثر السحب الركامية شمال البلاد على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد خلال الأيام القادمة.

ويوجد فرص سقوط الأمطار المتفرقة ما بين متوسطة وضعيفة على فترات متقطعة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية خلال الساعات المُقبلة توافر فرص الأمطار على المناطق الشمالية.

وتمر الأمطار على عدد من مناطق القاهرة الكبرى وأجزاء من الدلتا والسواحل، بالإضافة لبعض مناطق شمال الصعيد وخليج السويس ومدن القناة وشمال سيناء.

وتوضح خرائط الطقس أن الأمطار لا تؤثر على الحركة اليومية لأنها لا تستمر لوقت طويل عندما تسقط على أي مكان.

وعن طقس اليوم الاثنين، تشهد البلاد انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فتنخفض درجات الحرارة ويسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة خلال ساعات الليل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و22 مئوية على السواحل الشمالية.

وتنخفض إلى 21 درجة على محافظات شمال الصعيد، فيما تصل إلى 27 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

وترجع بعض البرودة في فترات الليل وفي فترة الصباح الباكر، نتيجة لتزايد نشاط الرياح، ما يزيد الشعور بانخفاض كبير في درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر.

ومن الظواهر الجوية التي حذرت منها هيئة الأرصاد، الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية.

وتتكون الشبورة المائية على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

والآن مشاهدينا إليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

:القاهرة العظمى30 الصغرى22 ،

الإسكندرية العظمى27 الصغرى22،

الإسماعيلية العظمى31 الصغرى20.

الغردقة العظمى35 الصغرى25

، أسوان العظمى 41 الصغرى25

، سوهاج العظمى 34 الصغرى 21 درجة مئوي