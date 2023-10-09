بحث تخصيص أرض لإقامة مدرسة تعليم ثانوي صناعي بالعلمين وإدارة صحية بسيوة



ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات التنفيذية المعنية تخصيص بعض الأراضي للمنفعة العامة.



حيث تم مناقشة الموافقة تخصيص أراض لإقامة عمارات سكنية خلف البنك الأهلي ومكتب بريد بمدينة السلوم

وكذلك الموافقة على قرار تخصيص لمساحة ٤٢٠م٢ لإنشاء مقر الإدارة التعليمية بمدينة السلوم، ومساحة ٥٢٢٠م٢ لإنشاء مدرسة تعليم ثانوي صناعة بمدينة العلمين

ومساحة ٥ آلاف م٢ ناحية الرمل بمدينة سيوة لإقامة الإدارة الصحية والمبنى الوقائي ومركز الأسرة

وقرار تخصيص مساحة ٣٧٤٦٨م٢بالعلمين لإقامة موقف العلمين الإقليمي ومسجد ومنطقة خدمات للمنفعة العامة، وتخصيص مساحة ٢٠٠٠ م٢ براني لإقامة مبنى الخدمات الوقائية لمنطقة التأمين الصحي

كذلك تم عرض الإجمالي العام للخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣_٢٠٢٤ومتابعة أعمال الطرح والموقف التنفيذي والإسراع به بكافة القطاعات.