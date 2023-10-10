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ارتفاع قت.لى إسرائيل إلى ألف شخص .. وغارات تهدم مسجدين بغزة

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت مريم كمال  مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول تطورات القطاع في غزة  عقب القصف الإسرائيلي لها. 

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جيش الاحتلال أعلن أن حماس أطلقت 4500 صاروخ من غزة على إسرائيل منذ بدء هجومها
لذلك تم شن غارات إسرائيلية مكثفة على عدة مواقع في غزة، وفرض حصار كامل على القطاع.

 

كما دخل حزب الله اللبناني على خط المواجهة، رغم جهود دولية لإنهاء العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واليوم أطلقت حركة حماس وفصائل مسلحة أخرى،، رشقات صاروخية مكثفة، استهدفت وسط وجنوب إسرائيل. 


ولكن إسرائيل ردت بتكثيف غاراتها الجوية على قطاع غزة؛ لتحول مقرات ومبانٍ ومنازل سكنية، إلى أكوام من الركام المتناثر.

 

كما اشتبكت قوات إسرائيلية خاصة، مع مقاتلين من حماس، في عدة مناطق جنوب إسرائيل
ف الطيران الإسرائيلي استهدف قطاع غزة اليوم بسلسلة غارات عنيفة.
حيث كثفت طائرات الاحتلال  قصف القطاع ومهاجمة الأحياء السكنية والمواطنين المدنيين، في عملية انتقامية أطلقت عليها “السيوف الحديدية”؛ للرد على عملية طوفان الأقصى التي بدأتها حماس منذ مساء يوم الجمعة الماضي.


فقصفت طائرات الاحتلال فجر  اليوم، عدة أهداف في قطاع غزة، من بينها برج سكني، ومسجدين، ومنزلين، ومقبرة.

قال شهود عيان، ان طائرات الاحتلال قصفت برج البدرساوي، بالقرب من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بصاروخ تحذير من طائرة استطلاع، كما قصفت منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ مما أدى إلى تدميرهما بشكل كامل.

وكما استهدفت المساجد وقصفت مسجد أحمد ياسين بمخيم المغازي وسط القطاع،  و مسجد أبو جنب شرق خان يونس.


كما شنت  عدة غارات في محيط المقبرة الشرقية شرق مدينة غزة.
وتسبب  القصف الإسرائيلي ايضا فى تدمير مبان جامعية في غزة بنحو كامل.
كما أفاد التلفزيون الفلسطيني، مقتل وإصابة عدد من الصحفيين؛ إثر قصف الطيران الإسرائيلي لمبنى يضم مكاتب إعلامية، غربي غزة.

حيث سقط  "شهداء وجرحى في صفوف الصحفيين في غارة إسرائيلية على برج حجي الذي يضم عددا من المكاتب الإعلامية". 
وفجر اليوم أطلقت بحرية الاحتلال العديد من القذائف الصاروخية بشكل عشوائي باتجاه شاطئ محافظة الوسطى، وشاطئ خان يونس، مما تسبب فى ذعر وخوف المواطنين خاصة الاطفال
ولا تزال طائرات الاحتلال الحربية تشن سلسلة غارات عنيفة على منازل ومواقع مختلفة في قطاع غزة.وذلك حسبما اعلنت الوكالة الفلسطينية. 
وزعم كبير المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري ، اليوم ، بأن إسرائيل استعادت السيطرة على السياج الحدودي مع قطاع غزة الذي اخترقه مقاتلو حركة المقاومة "حماس" ونفذوا توغلا واسعا مطلع الأسبوع.

وقال فى تصريحات بثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن قوات الاحتلال تعمل على زرع ألغام في الأجزاء التي سقط فيها السياج، وأكد أنه لم تحدث عمليات تسلل جديدة من غزة منذ أمس. 
 

 

مريم كمال

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