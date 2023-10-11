انضمت لقائمة الداعمين.. النرويج تشجع المجتمع الدولي على مواصلة مساعداته المالية للفلسطينيين

أعلنت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت، اليوم الأربعاء، أن النرويج تشجع المجتمع الدولي على مواصلة مساعداته المالية للفلسطينيين.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، على ضرورة وقف التصعيد بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبذ العنف وضبط النفس بـ قطاع غزة.

وأضاف بوريل ، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بسلطنة عمان: "أكدنا أهمية إمداد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، أولوياتنا وقف العنف في الأراضي المحتلة وحماية المدنيين، ونندد بكل ما يحدث ضد المدنيين في فلسطين، مؤكدا على أهمية حل الدولتين لإنهاء حلقة العنف".

وشدد على ضرورة السماح بدخول المياه والغذاء إلى قطاع غزة، مفيدا بأنهم سيعملون مع جامعة الدول العربية من أجل تسوية عاجلة.