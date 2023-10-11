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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البيان الختامي لاجتماع الجامعة العربية: نحذر من محاولات تهجير الفلسطينيين

الجامعة العربية
الجامعة العربية

أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن التصعيد الإسرائيلي في غزة.

 

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وقال حسام زكي في كلمته في مؤتمر صحفي له: "إدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات لحقوقه، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار على قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليهم".

 

 وتابع حسام زكي: "التأكيد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات من تهجيره ومفاقمة قضية اللاجئين والتصدي الجماعي لأي محاولات لترحيل الأزمة التي فاقمها استمرار الاحتلال لدول الجوار".

 

وأكمل حسام زكي: "التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل بما في ذلك بناء المستوطنات".

 

وأكمل حسام زكي: "التأكيد على أن سبيل ضمان الأمن في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

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