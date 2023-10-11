أمريكا: نعمل مع مصر وإسرائيل على فتح ممرات آمنة في غزة لإيصال المساعدات

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل على فتح ممرات آمنة في قطاع غزة لإيصال المساعدات.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلاً عن مصادر مصرية، بأن القاهرة تناقش مع واشنطن إيصال مساعدات لغزة مع وقف إطلاق نار محدود.

وأفادت مصادر بأن مصر تقترح هدنة لمدة 6 ساعات لإيصال مساعدات إنسانية لغزة.

كما أفادت مصادر شبكة "العربية"، بأن مصر تلقت تعهدا من المقاومة الفلسطينية بعدم إساءة معاملة الأسرى الأجانب ومزدوجي الجنسية.

وأكدت المصادر، أن مصر ستتولى ملف الأسرى الأجانب ومزدوجي الجنسية لدى المقاومة والتفاهم بشأنهم.