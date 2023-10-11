عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

صدى البلد

 

 

نشرت مؤسسات إعلامية قريبة من حركة المقاومة الإسلامية حماس، صورا تظهر إطلاق كتائب القسام لمستوطنة إسرائيلية وطفليها، وذلك بعد أن تم التحفظ عليها أثناء عملية طوفان الأقصى. 

وتظهر الصور وجود مجموعة من كتائب القسام بزيهم العسكري، وهم يتركون السيدة، وهي ترتدي حجابا على رأسها، وهي تحمل طفلا، فيما يسير ابنها الآخر بجوارها. 

وقد أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قامت بالإفراج عن مستوطنة إسرائيلية وطفليها، كان قد تم التحفظ عليها أثناء تنفيذ علمية طوفان الأقصى في المستوطنات الإسرائيلية في شمال غزة، وبذلك تكون تلك الخطوة أول تحرك في ملف الأسرى. 

وبحسب ما نشرته عدد من وسائل الإعلام القريبة من حماس، فقد جاءت تلك الخطوة في إطار تحركات دولية تتعلق برؤية شاملة تتضمن تخفيف الأوضاع الإنسانة بقطاع غزة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

احترس من هذا الدواء .. الصحة ترد على منشورات التحذير بالسوشيال ميديا|فيديو

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

وزير خارجية إيطاليا يوجه طلبا عاجلا إلى الرئيس السيسي بعد قصف غزة

بالصوت والصورة| حكاية ظهور الغيلان والشياطين في ليبيا.. وهذه قصتها في الإسلام

موضوعات متعلقة

أول تحرّك بشأن الأسرى | القسام تفرج عن مستوطِنة إسرائيلية وطفليها

تطور خطير.. حماس تكشف مشاركة فرنسيين مع إسرائيل في الحرب على غزة

كولومبيا: غزة تتحول إلى معسكر على يد جيش إسرائيل النازي

عاجل .. اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتطرفين يهود بتل أبيب

باريس: 31 يحملون الجنسية الفرنسية قتلوا وأسروا في طوفان الأقصى

لطمأنة عائلات 17 أمريكيًا بغزة.. واشنطن: حماس وعدت بعدم المساس بمزدوجي الجنسية

الأمم المتحدة تكشف حجم كارثة الدمار الناجم عن قصف إسرائيل لغزة

حماس ترد على مزاعم الاحتلال: الإعلام الغربي يروي أكاذيب إسرائيل لشعوبه

ترشيحاتنا

الأكثر مبيعا.. مقارنة مثيرة بين Realme C55 و Realme C53.. من سيتفوق؟

"ماتوا قبل ما ياكلوا".. أم فلسطينية تنعى أطفالها في مطقع هز القلوب

سمير فرج: مصر أول دولة تولت القضية الفلسطينية منذ عهد ياسر عرفات..فيديو

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟

لجنة الشئون العربية: الاتحاد الأوروبي اتخذ جانبا مسيسا ضد شعوبنا بشكل عام|فيديو

الزمالك يتلقى غرامة جديدة من المحكمة الرياضية لصالح بوطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير .. شاهد صورة ياسمين عز بالذكاء الاصطناعي تشعل السوشيال ميديا

مفاجأة .. دراسة تكشف أسبابًا تجعلك تعيش 100 سنة

بقت عروسة.. خطوبة طفلة طيور الجنة تثير الجدل علي السوشيال ميديا |شاهد

حجاب أبيض .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بـ الزي الإماراتي |شاهد

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

قسمة ونصيب.. تفاصيل انفصال رنا رئيس عن خطيبها بعد أشهر من الارتباط|فيديوجراف

أفيونة التريند.. معلم يرقص ويغني أمام طلابه في سنتر خاص |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ