الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

نشرت مؤسسات إعلامية قريبة من حركة المقاومة الإسلامية حماس، صورا تظهر إطلاق كتائب القسام لمستوطنة إسرائيلية وطفليها، وذلك بعد أن تم التحفظ عليها أثناء عملية طوفان الأقصى.

وتظهر الصور وجود مجموعة من كتائب القسام بزيهم العسكري، وهم يتركون السيدة، وهي ترتدي حجابا على رأسها، وهي تحمل طفلا، فيما يسير ابنها الآخر بجوارها.

وقد أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قامت بالإفراج عن مستوطنة إسرائيلية وطفليها، كان قد تم التحفظ عليها أثناء تنفيذ علمية طوفان الأقصى في المستوطنات الإسرائيلية في شمال غزة، وبذلك تكون تلك الخطوة أول تحرك في ملف الأسرى.

وبحسب ما نشرته عدد من وسائل الإعلام القريبة من حماس، فقد جاءت تلك الخطوة في إطار تحركات دولية تتعلق برؤية شاملة تتضمن تخفيف الأوضاع الإنسانة بقطاع غزة.