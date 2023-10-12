اللواء نصر سالم: طوفان الأقصى نتيجة طبيعية للضغط الإسرائيلي على فلسطين

قال، اللواء نصر سالم المستشار بالأكاديمية العسكرية ، إن ماحدث في إسرائيل هو نتيجة للضغط المستمر وعدم الاستماع لصوت العقل ومحاولة إيجاد حلول للقضية الفلسطينية.

القوات الإسرائيلية تقصف قطاع غزة بشكل عنيف

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة المذاع عبر فضائية etc أن القتال على أشده ولا يتوقف ، والقوات الإسرائيلية تقصف قطاع غزة بشكل عنيف من حي لحي ومن بناء لبناء تحت غطاء من الدعم الغربي والأمريكي وفي ظل تضليل كامل وتزييف من الإعلام الغربي.

وأضاف مستشار الأكاديمية العسكرية أن فكرة تهجير الفلسطينيين هي خيال وغير مقبول من الفلسطينيين أو المصريين لأن هذا هو تصفية للقضية الفلسطينية.