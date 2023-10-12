ميزة جديدة من واتساب في مجموعات الدردشة

يعمل تطبيق المراسلات الفورية المجانية الأشهر فى العالم واتساب حالياً على تطوير ميزة جديدة من شانها اتاحة إنشاء الأحداث داخل مجموعات “جروبات” الدردشة.

وبحسب تك رادار التقنى، سيكون هناك اختصاراً جديداً في قائمة المشاركة يمكن المستخدمين من إنشاء أى حدث في المجموعة.

وبمجرد الضغط على الاختصار ستظهر نافذة إنشاء الحدث وتعيين اسم له وكتابة وصف في صندوق اختياري، بجانب تحديد الوقت والتاريخ، وإمكانية إضافة الموقع الجغرافي، وأيضاً مكالمة فيديو جماعية للحدث.

وهى ميزة جيدة عند التنسيق لحدث ما عبر المجموعة، وبفضل التشفير من طرف إلى طرف لن يستطيع أحد مراجعتها سوى أعضاء المجموعة فقط، كما يمكن للمستخدمين إنشاء تذكير بالأحداث للجميع داخل المجموعة وتنبيههم بها.

يذكر ان واتساب يختبر ميزة تثبيت الرسائل في مجموعات الدردشة، للرجوع إلى الرسائل الهامة بشكل مستمر.