عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

توفير مليارات الدولارات.. مصر تقلل استيراد هذه المنتجات لدعم الاقتصاد| أرقام

تقليل فاتورة الاستيراد
تقليل فاتورة الاستيراد

تسعى الدولة المصرية لخفض فاتورة الاستيراد، في إطار خطط تقنين الواردات، فيما نجحت الدولة في تسجيل تراجعا في إجمالي الواردات بنسبة 17.3%، خلال شهر يوليو الماضي، حيث انخفضت إلى 6 مليارات دولار مقارنة بــ 7.29 مليار دولار خلال يوليو الماضي، ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وتصدرت منتجات البترول قائمة السلع التي تراجعت الواردات المصرية منها خلال شهر يوليو الماضي، حيث انخفضت قيمة وارداتها إلى نحو 539 مليون دولار، مقارنة بنحو 641 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضية، بنسبة تراجع بلغت نحو 16%.

الإحصاء: 11.6 مليار دولار انخفاضاً في قيمة فاتورة الاستيراد خلال أول 7 شهور من 2023

«فتوح»: توطين 150 صناعة في مصر لتقليل فاتورة الاستيراد

تقليل الاستيراد من 10 دول

وشهدت الواردات المصرية، خلال الأشهر الأخيرة، تراجعا ملحوظا، نتج عنه تراجعا في عجز الميزان التجاري، حيث سجل عجز الميزان التجاري في يوليو الماضي، 2.93 مليار دولار، مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 23.2%، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي استعرضت قائمة بأعلى 10 دول انخفضت قيمة واردات مصر منها في الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري، وجاءت كالتالي:

  1. السعودية بقيمة 2.6 مليار دولار، بنسبة انخفاض 50.3%.
  2. الصين بقيمة 1.9 مليار دولار، بنسبة انخفاض 21.6%.
  3. أمريكا بقيمة 1.3 مليار دولار، بنسبة انخفاض 29.1%.
  4. البرازيل بقيمة 974.7 مليون دولار، بنسبة انخفاض 39.9%.
  5. تركيا بقيمة 894.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 36.3%.
  6. الهند بقيمة 612.9 مليون دولار، بنسبة انخفاض 24.2%.
  7. الإمارات بقيمة 532.7 مليون دولار، بنسبة انخفاض 31.8%.
  8. كوريا الجنوبية بقيمة 415.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 34.3%.
  9. رومانيا بقيمة 355.6 مليون دولار، بنسبة انخفاض 58.6%.
  10. فرنسا بقيمة 312.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 28%.

كما انخفضت  إجمالي الواردات المصرية، بالفترة من يناير حتى يوليو، من العام الجارى 2023، لتصبح 46.3 مليار دولار، بينما كانت 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بتراجع بلغت قيمته 11.6 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 20.1%.

تقليل استيراد هذه المنتجات

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت فاتورة الاستيراد من مختلف دول العالم بقيمة 11.6 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023، فقد سجلت قيمة الواردات المصرية 46.3 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023 مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20.1%، فيما جاءت قائمة أعلى 10 سلع انخفاضا في قيمة الورادات خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2023 الجاري، كالتالي:

  1. مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 1.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض 43.1%.
  2. البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار، بنسبة انخفاض 52.3%.
  3. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.1 مليار دولار، بنسبة انخفاض 36.2%.
  4. فول الصويا بقيمة 977.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 50.3%.
  5. مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 649.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 26.8%.
  6. سيارات الركوب بقيمة 489.4 مليون دولار، بنسبة انخفاض 35.1%.
  7. ذرة بقيمة 469.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 24.5%.
  8. لحوم بقيمة 404.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 35.6%.
  9. تليفزيونات بقيمة 371.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 98.1%.
  10. التليفون المحمول بقيمة 338.1 مليون دولار، بنسبة انخفاض 99.4%.

الشهابي: توجيهات الرئيس بمنح الحوافز الإعفائية لدعم الصناعة سيمكننا من تقليل الاستيراد

تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة معدلات التشغيل.. النواب يقدمون روشتة لتوطين الصناعة المحلية.. ويؤكدون ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص

وكان المهندس، علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد أن توطين الصناعات يقلل فاتورة الاستيراد، موضحا أننا كنا نستورد منتجات يمكن تصنيعها محليا، منها أدوات الدهان والزراعة، فيما تسعى مصر حاليا لتصنيع المنتجات المستوردة محليا لتخفيف أعباء فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة وفي مقدمتها الدولار.

أهمية توطين الصناعات

من جانبه، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن مصر تسعى لتوطين الصناعات في مختلف المجالات، عبر ضخ الاستثمارات وتخصيص المواد الخام، لدعم الصناعات الوطنية، في إطار جهود استراتيجية تقليل الاستيراد وتوطين الصناعات.

وأضاف العمدة خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن توطين الصناعات سيعود بالنفع على عدد من القطاعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية للدولة وعدم إهدارها، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية والحد من الاستيراد، وأخيرًا تقليل معدلات البطالة وزيادة القوى العاملة، مؤكدًا أن هذا يدفع عجلة التنمية ويحسن معدلات الانتاج والنمو الاقتصادي.

الاستيراد فاتورة الإستيراد توطين الصناعات الواردات المصرية الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطاهري يعلن انقطاع الاتصال بطاقم القاهرة الإخبارية بغزة ويحمل الاحتلال المسؤولية

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

عاجل.. أنباء عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية فوق قطاع غزة.. فيديو

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

المصلون في الجامع الأزهر يهتفون عقب صلاة الجمعة: بالروح بالدم نفديك يا أقصى

موضوعات متعلقة

جمعية رجال الأعمال: توطين الصناعات بداية الطريق الصحيح في الإصلاحات الاقتصادية|فيديو

برلماني يطالب بسرعة توطين الصناعات المحلية.. فيديو

الاقتصاد الأخضر.. مجدي علام: إعادة التدوير توفر على الدولة 70% من فاتورة الاستيراد

برلماني: إضافة 4 مليون فدان للرقعة الزراعية سيحقق الاحتفاء الذاتي ويقلل فاتورة الاستيراد

الشهابي: توجيهات الرئيس بمنح الحوافز الإعفائية لدعم الصناعة سيمكننا من تقليل الاستيراد

تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة معدلات التشغيل.. النواب يقدمون روشتة لتوطين الصناعة المحلية.. ويؤكدون ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص

ترشيحاتنا

كتفنا في كتف أهلنا.. حياة كريمة تشارك بحملة التبرع بالدم للشعب الفلسطيني

بعد النني .. لاعب جديد من آرسنال ينضم لـ منتخب مصر

هجوم صارخ من تركيا على دعوات الاحتلال لتهجير سكان غزة

جدعنة الصعايدة.. حشود من المنياوية للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين

سعر جيب رينيجيد 2023 كسر زيرو

نشرة المرأة و الصحة| أول ظهور لزوجة تامر عاشور بعد الزفاف… 5 أبراج مكروهة.. نوع من السرطان ينتقل بالعدوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| أول ظهور لزوجة تامر عاشور بعد الزفاف… 5 أبراج مكروهة.. نوع من السرطان ينتقل بالعدوى

ذهب لتصوير انفجار فوجد عائلته أشلاء.. مأساة صحفي فلسطيني بسبب القصف الإسرائيلي

بملابس ملفتة| جورجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة

عوامل تزيد من تساقط الشعر.. رقم 2 و3 الأبرز

فيديو

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.. بوتين يحذر والأردن ترفض.. فيديو

بعد رسالة السيسي .. دول طالبت صمود شعب فلسطين على أرضه |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ