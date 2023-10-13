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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. مطرب مهرجانات شهير يعلن اعتزاله.. إلغاء حفل عفروتو فى مباراة مصر والجزائر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

أنا بريء من كل الأغاني اللي قدمتها.. مؤدي مهرجانات شهير يعلن الاعتزال

 

أعلن  مؤدي المهرجانات على قدوره اعتزاله الفن وعدم تقديم الغناء مجددا، من خلال بوست قام بكتابته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب على على صفحته منذ قليل: السلام عليكم في يوم جمعة مبارك  انا علي عبد القادر السيد ، الشهير ب علي قدورة كنت مغني قبل النهاردة  في حاجة حصلتلي مش عارف اية هي بس الحاجة دي هي الي بتخليني اتكلم دلوقتي انا بريء من كل عمل او مزيكا عملتها في حياتي و بعلن  اعتزالي عن مجال الاغاني لحد ما يفتكرني ربنا .
 

 

حفل جديد لجيل التسعينيات في أبو ظبي.. تفاصيل

 

تستضيف إمارة أبو ظبي حفل خاص يوم 4 من شهر سبتمبر القادم، بعنوان مهرجان الزمن الجميل، وذلك بمشاركة عدد كبير من مطربي جيل التسعينات وعلى رأسهم حميد الشاعري وهاني شاكر.

الحفل المفترض أن يقام بحضور الآلاف من الجمهور الإماراتي والجالية المصرية هناك يضم كل من هاني شاكر وحميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس وسيمون، ويعتبر هذا الحفل هو الأول الذى يجمع كل هؤلاء النجوم بعد الحفل الشهير الذى أقيم فى السعودية وحقق نجاحا كبيرا إلا أن هذا الحفل يتميز بوجود المطرب هاني شاكر والذى كان لم يتواجد فى حفل السعودية.

 

رامي جمال وفريق واما.. تعرف على نجوم حفل جدة اليوم

 

يستعد عدد من المطربين المصرين مساء اليوم لإحياء حفل غنائى ضخم بجدة تحت عنوان جدة سوبر دوم.

الحفل يقام مساء اليوم وتحديدا فى تمام الساعة العاشرة مساء ويضم مجموعة كبيرة من المطربين المصريين وعلى رأسهم رامي جمال ومحمد نور وكريم محسن وأحمد بتشان ومها فتوني.

كما يشارك فى حفل اليوم فريق واما والذى وصل إلى جدة مساء أمس الخميس وكان فى استقبالهم القائمون على تنظيم الحفل واصطحبوهم إلى فندق الإقامة.

 

 

إعلان أسعار تذاكر حفل أصالة وأحلام فى دبي

 

تستعد كل من أحلام وأصالة لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 15 من شهر ديسمبر القادم على مسرح كوكاكولا أرينا بدبي.

ومن المفترض أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبيرا نظرا لشعبية الثنائى أصالة وأحلام هناك، وهو ما جعل الشركة المنظمة تطرح تذاكر الحفل مبكرا.

 

 

قبل طرحها بساعات.. تفاصيل أغنية بهاء سلطان الجديدة

 

يستعد المطرب بهاء سلطان مساء اليوم لطرح أغنية جديدة بعنوان دادينا، من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعتبر هذه الأغنية، التعاون السادس بين بهاء سلطان وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس.

الأغنية التى يقوم بهاء سلطان بطرحها مساء اليوم من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أحمد عادل وتم تسجيلها داخل أحد استديوهات الصوت بمنطقة مصر الجديدة.

 

 

إلغاء حفل عفروتو فى مباراة مصر والجزائر تضامنا مع فلسطين

 

أعلن  مغني الراب عفروتو عن إلغاء حفله المنتظر إقامته على هامش مباراة مصر والجزائر يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري تضامنا مع فلسطين.
 

بعد أزمتها الأخيرة.. رسالة من لقاء سويدان لهذا الفنان والسبب مفاجأة

 

حرصت الفنانة لقاء سويدان على تهنئة الفنان أحمد صفوت بعيد ميلاده، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

ونشرت لقاء فيديو يجمعها بأحمد صفوت على صفحتها الرسمية وعلق عليها قائلة: يارب كل الخير والحب والنجاح والسعادة الي في الدنيا ليك يا أحمد لأنك تستحقهم يا جان يا نجم يا أصيل  سنة حلوة يا صديقي و 27 سنة صداقة و عشرة حلوة.

 

أصالة تجري البروفات النهائية قبل حفلها الليلة فى القصيم

 

أجرت المطربة أصالة مساء أمس الخميس البروفة النهائية لحفلها المنتظر بالقصيم بالسعودية، والمفترض إقامته مساء اليوم الجمعة.
 

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