المرشح الرئاسي الرابع.. حازم عمر يتقدم بأوراقه إلى اللجنة الوطنية للانتخابات رسميا

تقدم حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بأوراق ترشحه لإنتخابات الرئاسة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد استيفاء جميع الأوراق والإجراءات اللازمة.

وخضع المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، للكشف الطبي البدني والذهني، بناءً على القواعد التي نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.



وتضمنت أوراق ترشحه 46 تزكية من نواب البرلمان، واستطاع الانتهاء من الـ 25 ألف تأييد المقررين ضمن شروط الترشح من المحافظات المختلفة، وقد اعتمد على القواعد الشعبية للحزب ونواب الحزب في جمع التأييدات



الجدير بالذكر أنه يشترط لقبول أوراق الترشح للرئاسة، تزكية المرشح بـ 20 نائبًا أو من 25 ألف مواطن، مع وضع ضوابط لهذه التزكية.