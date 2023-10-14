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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص خلال مشاجرة بسبب معاكسة الفتيات في القليوبية

جثة
جثة

شهدت منطقة شبين القناطر بالقليوبية واقعة مصرع شخص حيث قام 3 أشخاص بطعن آخر فى مشاجرة بينهم بسبب معاكسة الفتيات فى الشارع .

وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر والقى القبض على المتهمين الثلاثة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود اشارة من المستشفى بوصول " ع ا ع " 22 سنه جثة هامدة اثر عدة طعنات فى انحاء الجسد ادعاء مشاجرة.


وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية لكشف غموض الواقعة وتوصلت التحريات الى وجود مشاجرة بين المجنى علية و3 اخرين بسبب معاكسة الفتيات فقام المتهمين بطعنه عدة طعنات بأسلحة بيضاء ما أدى الى مصرعه فى الحال .


وتمكن المقدم امير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من القبض على المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة وتحرر المحضر باللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بالتصريح بدفن الجثة وانتداب احد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بالدفنة عقب ذلك.

القليوبية شبين القناطر مدير أمن القليوبية أمن القليوبية مدير مباحث المديرية

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