أرخص 5 سيارات هاتشباك مستعملة في مصر

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.



وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.



وخلال السطور التالية سنتعرف على ارخص 5 سيارات هاتشباك مستعملة فى مصر .

1- فيات 127

فيات 127

تأتي السيارة فيات 127 موديل عام 1983 بمحرك مكون من 4 أسطوانات "4 سلندر" تبلغ سعته 900 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 47 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء "مانيوال" من 4 سرعات.



زودت مقصورة سيارة فيات 127 موديل 1987 بالعديد من التجهيزات منها، راديو، وكاسيت، و 4 سماعات بالأبواب الجانبية، وأحزمة أمان، ودرج تخزين أمامي، ومساحات تخزين بالأبواب الأمامية، ومساحة تخزين صغيرة أمام ناقل الحركة، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، ومقابض أبواب داخلية لسهولة التحكم في فتح وغلق الابواب من الداخل، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي ناقل الحركة.



أما عن سعر السيارة فيات 127 موديل عام 1983 ، فتاتى بسعر يتراوح من 25 الف جنيه الى 30 الف جنيه ، داخل السوق المحلى المصرى للسيارات المستعملة على حسب الحالة الفنية للمركبة .



2- فيات ريتمو

فيات ريتمو



تعتمد السيارة فيات ريتمو موديل 1992 على محرك 1100 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة اجمالية بلغت 61 حصانا عند 5800 لفة في الدقيقة، مع 81 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 4 سرعات بتقنية الدفع الامامي.



كما تأتي السيارة فيات ريتمو موديل 1992 بمحركات اخرى اشهرها سعة 1300 سي سي، مع قوة قدرها 66 حصانا، و 98 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 76 حصانا.



وتتمتع السيارة فيات ريتمو موديل 1992 بهيكل خارجي من فئة الهاتشباك، مع وجود مصابيح أمامية دائرية، وعدد 4 ابواب، بالاضافة إلى ابعاد خارجية بلغت 1.651 متر للعرض، وبنسبة طول كلي بلغت 3.940 متر، و 1.4 متر للارتفاع، إلى جانب سعة تخوين خلفية تقدر بـ 368 لتر.



أما عن سعر السيارة فيات ريتمو موديل 1992 ، فتاتى بسعر يتراوح من 30 الف جنيه الى 50 الف جنيه ، داخل السوق المحلى المصرى للسيارات المستعملة على حسب الحالة الفنية للمركبة .

3- فيات أونو

فيات أونو



حصلت السيارة فيات أونو موديل 2006 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1000 سي سي بقوة 45 حصان وعزم دوران 74 نيوتن متر مع سرعة قصوى 145 كم في الساعة وتسارع حتى 100 كم في 17.7 ثانية واستهلاك وقود 5.9 لتر لكل 100 كم، كما جاءت بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات .

يبلغ معدل استهلاك الوقود للسيارة فيات أونو موديل 2006 نحو 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر، وبلغت قراءة العداد 70 ألف كيلومتر، وفقاً لأحد منصات البيع عبر الإنترنت.

اما عن سعر السيارة فيات أونو موديل 2006 ، فتاتى بسعر يتراوح من 100 الف جنيه الى 150 الف جنيه ، داخل السوق المحلى المصرى للسيارات المستعملة على حسب الحالة الفنية للمركبة .

4- سكودا فيليشيا

سكودا فيليشيا



جاءت السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997 مدعوم بمحرك سعة 1300 سي سي، بقوة 50 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 أسطوانات، و 8 صمام كربراتير، ومنظومة جر أمامي للعجلات.

تأتي السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997مدعوم بناقل حركه يدوى "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وبلغت السرعة القصوى 140 كيلو متر في الساعة، وبلغت قراءة العداد نحو 190 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

وتاتى قياسات وأبعاد السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997، بطول كلي 3.86 متر، و عرض كلي 1.64 متر، و ارتفاع 1.42 متر، و قاعدة العجلات: 2.42 متر

اما عن سعر السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997 ، فتاتى بسعر يتراوح من 90 الف جنيه الى 120 الف جنيه ، داخل السوق المحلى المصرى للسيارات المستعملة على حسب الحالة الفنية للمركبة .

5- سيات ابيزا

سيات ابيزا



من المعروف أن السيارة سيات ابيزا موديل 1998، قوتها من محرك سعة 999 سى سى 4 اسطوانات 2 صباب ، بقوة 49 حصان/5000 ، و عزم الدوران 86 نيوتن/3000 ، كما ان نظام الوقود حقن الكترونى (انجكشن) ، و نظام التبريد سائل ، و صندوق التروس: 5 سرعات مانيوال .

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة سيات ابيزا موديل 1998 ، بالطول الكلي 3820 مم ، و العرض الكلى 1650 مم ، و الارتفاع الكلى 1430 مم ، و قاعدة العجلات 2450 مم و الوزن 935 كج

اما عن سعر السيارة سيات ابيزا موديل 1998، فتاتى بسعر يتراوح من 80 الف جنيه الى 120 الف جنيه ، داخل السوق المحلى المصرى للسيارات المستعملة على حسب الحالة الفنية للمركبة .