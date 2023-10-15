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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمقدم 25 ألف جنيه.. شروط التقديم على الوحدات السكنية الجديدة

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

يبدأ اليوم الأحد التقديم على شقق الطرح الجديد لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  بمشروعات (الإسكان المتميز - سكن مصر - جنة) وفقًا لآلية الحجز الفوري التي اعتمدتها الوزارة وذلك في عدد من المدن الجديدة ، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

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ونستعرض تفاصيل التقديم والحجز وفقًا للآلية الجديدة:

أولًا شروط التقديم:

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.
-ألا تقل سنة عن 21 عامًا عند التقديم.
-يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًّا على قاصر.
-في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.
-يتم التعامل طبقًا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.
-شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقًا للوحدات التي سيتم الإعلان عنها.

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وحددت الوزارة قيمة مقدمات حجز شقق الطرح الجديد وأنظمة السداد.

شقق الإسكان المتميز مقدم حجز 25 ألف جنيه.
شقق سكن مصر مقدم الحجز بقيمة 50 ألف جنيه.
شقق جنة مقدم الحجز 100 ألف جنيه.

وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد  5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.


ويقوم جهاز المدينة  بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.

وزارة الاسكان المدن الجديدة الإسكان المتميز سكن مصر جنة وحدات سكنية

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