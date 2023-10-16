أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ، تراجعا جديدا بعد القفزة التي شهدها المعدن خلال الأيام القليلة الماضية، إذ يشهد تذبذبا واضحا بين الانخفاض والارتفاع بعد قفزة قوية مطلع الشهر الحالي.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأن

سعر الجرام بعد أن لامس الـ 2100 جنيه قفز إلى مستويات 2400 جنيه، قبل أن يعود للانخفاض اليوم مجددا ، للجرام من العيار الأشهر في مصر وهو 21.

الذهب

ويعتبر سعر الجرام عيار 21 وعيار 18 الأكثر بحثا والمفضلين لدى شريحة كبيرة من المصريين عند شراء المشغولات الذهبية خاصة عيار 18.

سعر الذهب مباشر في مصر

ويبحث المقبلون على شراء أو بيع المعدن الثمين، بـ سعر الذهب مباشر ، فهو يتغير حسب المعاملات على مدار اليوم، وأبرز ما يتم البحث عنه هو عياري 18 و 21 عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين، 2,686 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين، 2,350 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين للبيع : 1,997 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 14 للشراء: 1,567 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 للبيع: 18,640 جنيها

يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم من نشرة الأرصاد الجوية ، إذ تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وتكون الحرارى أقل من 30 درجة رسميا على القاهرة .

يبحث الكثير عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بالتزامن مع تغيير توقيتات أذان الفجر باستمرار والتوقيتات الأخرى نتيجة قصر النهار تدريجيا ، مع طول الليل مع بداية الخريف.

يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر 2023، ﻿1 ربيع الآخر 1445 هجرية.

وفيما يلي قائمة بـ مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.. اضغط هنا

يبحث الآلاف يوميا عن أسعار الحديد في مصر والتي شهدت تراجعا كبيرا، إذ فقد سعر الطن نحو 10 آلاف جنيه من أعلى سعر وصل له في الأسواق للمستهلك.

يبحث الآلاف يوميا عن أسعار الحديد في مصر والتي شهدت تراجعا كبيرا، إذ فقد سعر الطن نحو 10 آلاف جنيه من أعلى سعر وصل له في الأسواق للمستهلك.

ويعتبر هذا التراجع هو الأكبر من نحو ما يزيد على عام ونصف، بعدما سجل 45 ألف جنيه في سبتمبر الماضي، كأعلى سعر في بعض المحافظات.

الحديد

أسعار الحديد في مصر

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 34558 جنيها بعدما سجل 44500 جنيه، بفارق نحو 10 ألاف جنيه كاملة في كل طن، وهو التراجع الأكبر الذي لم تشهده الأسعار في وقت سابق.

سعر حديد عز اليوم

المقبلون على البناء وصب الأسقف والقواعد يهتمون بالبحث عن سعر طن حديد عز اليوم، إذ سجل 36015 جنيها كمتوسط سعر اليوم بعد 45 ألف جنيه قبل أيام قليلة، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بفارق نحو 9 آلاف جنيه.

الحديد

سعر طن الحديد الاستثماري

وهناك شريحة كبيرة من التجار والمقبلين على البناء يبحثون عن سعر الطن الاستثماري بعد حديد عز، والذي سجل 34558 جنيه كمتوسط سعر ، بعدما سجل نحو 44.5 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 11 ألف جنيه، بحسب ما جاء في بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

سعر الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر، شهدت تراجعا بشكل ملحوظ ضمن أسعار مواد البناء اليوم، التي يبحث عنها الكثير من الراغبين في البناء الجديد من صب الأسقف أو المقبلون على إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم.

استقرت أسعار الدولار الأمريكي للشهر السابع على التوالي في البنوك دون أي ارتفاعات.

وفيما يلي ننشر سعر الدولارالأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصري نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم، المصرف المتحد ،الإمارات دبي الوطني ،المصري لتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB،كريدي أجريكول،قناة السويس )نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

يهتم الكثيرون بالبحث عن أرقام الطوارئ من أجل الاحتفاظ بها والاستعانة بها في أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة سواء في المنزل أو بالخارج ، فهي تعتبر أهم ما يحتاجه الشخص حالة حدوث الطوارئ على الطرق أو في أي مكان.

ويقدم موقع “صدى البلد”، قائمة تضم هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ ضمن نشرة خدماته اليومية التي يقدمها للقارئ.

وتضم قائمة أرقام الطوارئ، شرطة النجدة للاستعانة بها حال حدوث أي طارئ أو حادث، ونقدم اليوم أرقام خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة إليها في المنزل أو في الخارج.

وخصصت وزارة الداخلية، قائمة لـ أرقام الطوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين، وأتاحت طلبها على مدار 24 ساعة يوميا.

وتقدم إدارات الداخلية «أرقام الطوارئ» تشمل طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، و خصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

أرقام الطوارئ

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإسعاف 123

أرقام المرور

128 ---- شرطة المرور

-رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

أرقام الحماية المدنية

- وضمن أرقام الطوارئ رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

شرطة السياحة

126 ---- شرطة السياحة

خدمات الطوارئ

121 ---- طوارئ الكهرباء

129 ---- طوارئ الغاز

140 ----- دليل التليفون.