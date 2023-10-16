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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في حادثي مرور بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادثي مرور بالمنيا وتم نقلهم الي المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادثين تصادم الأول بالطريق الزراعي بمركز مغاغة.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مواقع الحادثين ، وتبين مصرع شاب في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بمركز مغاغة، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق،

والثاني إصابة شخص  بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة الرسوم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج  وتم نقله الي مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج. 

أجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بالمنيا جامعة المنيا الأهلية سحجات وكدمات غرفة عمليات النجدة

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