تهجير قسري.. تحذير عاجل من جيش الاحتلال لسكان هذه المناطق في غزة بالإجلاء

طالب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، اليوم الإثنين، سكان حي الزيتون في قطاع غزة بالتوجه إلى جنوب القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن قطاع غزة يتعرض لإبادة وكارثة إنسانية، داعيًا إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير مسارات لإيصال المساعدات إلى القطاع.

وأضاف أشتية في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين: "إذا كانت إسرائيل تدعي أنها قادرة على حماية نفسها فلماذا جرى استدعاء كل هذه الصواريخ والأسلحة وحاملات الطائرات".

وطالب بتدخل دولي لإنشاء ممرات آمنة لإجلاء الجرحى وإدخال المساعدات، مؤكدًا أن السلطة تطلب الحماية لشعبها.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.