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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منح التطعيمات الروتينية لـ 62543 طفلا بالفيوم خلال سبتمبر

الدكتور حاتم جمال
الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم

أعلن الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم أنه تم تطعيم 62 ألفا و543 طفلا بالتطعيمات الروتينية خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية، والحفاظ على صحة الطفل المصري، وفي إطار توجيهات الدكتور  خالد عبد الغفار وزير الصحة. 

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد عبد التواب زايد، مدير عام الشئون الوقائية، أن التطعيمات الروتينية، تشمل التطعيم ضد “الالتهاب الكبدي ب، والدرن، وشلل الأطفال عند الولادة”.

وفي عمر شهرين تم تطعيمهم ضد: الالتهاب الكبدي ب، الثلاثي البكتيري "الدفتيريا، التيتانوس، السعال الديكي"، شلل الأطفال، أنفلونزا بكتيرية.

وفي عمر 4 أشهر تم تطعيمهم ضد: الالتهاب الكبدي ب والثلاثي البكتيري وشلل الأطفال والأنفلونزا البكتيرية.

وفي عمر 6 أشهر تم تطعيمهم ضد: الالتهاب الكبدي ب، الثلاثي البكتيري، شلل الأطفال، أنفلونزا بكتيرية.

وفي عمر 9 أشهر تم تطعيمهم ضد: شلل الأطفال، لقاح الثلاثي الفيروسي "الحصبة، الحصبة الألماني، الغدة النكافية".

وفي عمر السنة ونصف "18 شهرا" تم تطعيمهم بـ: الثلاثي الفيروسي، شلل الأطفال، الثلاثي، الأنفلونزا البكتيرية.

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