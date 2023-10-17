جامعات مصر تنتفض.. إقبال مكثف من الطلاب للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

انتفضت الجامعات المصرية، بشكل مكثف من خلال الاتحادات الطلابية وأسرة من أجل مصر، لتنظيم حملات للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، حيث انطلقت حملات التبرع في عدد كبير من الجامعات، على رأسها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وطب القصر العيني، جامعة حلوان، هندسة المطرية، جامعة المنيا، جامعة أسوان، كلية الحقوق بالمنصورة، مدينة الطلبة بالقاهرة والجيزة، جامعة كفر الشيخ، كلية العلوم جامعة الزقازيق، كلية الطب وكلية التربية بجامعة سوهاج.

ونظمت أسرة طلاب من أجل مصر، حملة التبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من الجامعات على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

وتأتي الحملة في إطار دعم الدولة المصرية قيادة وشعبًا للأخوة في فلسطين، وحرص الجامعات على التضامن مع الاهالي، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة المصابين وأسرهم، والتخفيف من حدة أحداث العنف، وشهدت الحملات إقبالا كبيرا من قبل الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين الذين قدموا صورة مشرفة للتضامن الإنساني، بالتواجد بأعداد كبيرة والتبرع بالدم، ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع لتشمل كليات الجامعة شرق وغرب النيل. جامعات مصر تنتفض.. أسبوع حملة أسرة "طلاب من أجل مصر" للتبرع بالدم لصالح أشقاؤنا الفلسطنين

انتفضت الجامعات المصرية، بشكل مكثف من خلال الاتحادات الطلابية وأسرة من أجل مصر، لتنظيم حملات للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، حيث انطلقت حملات التبرع في عدد كبير من الجامعات، على رأشها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وطب القصر العيني، جامعة حلوان، هندسة المطرية، جامعة المنيا، جامعة أسوان، كلية الحقوق بالمنصورة، مدينة الطلبة بالقاهرة والجيزة، جامعة كفر الشيخ، كلية العلوم جامعة الزقازيق، كلية الطب وكلية التربية بجامعة سوهاج.

ونظمت أسرة طلاب من أجل مصر، حملة التبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من الجامعات على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

وتأتي الحملة في إطار دعم الدولة المصرية قيادة وشعبًا للأخوة في فلسطين، وحرص الجامعات على التضامن مع الاهالي، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة المصابين وأسرهم، والتخفيف من حدة أحداث العنف، وشهدت الحملات إقبالا كبيرا من قبل الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين الذين قدموا صورة مشرفة للتضامن الإنساني، بالتواجد بأعداد كبيرة والتبرع بالدم، ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع لتشمل كليات الجامعة شرق وغرب النيل.

وكان قدتفقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة حملة التبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتى تنظمها الجامعة بالتعاون مع أسرة " طلاب من أجل مصر" ووزارة الصحة و بعض مؤسسات المجتمع المدني، والتى بدأت من يوم السبت الماضى وتستمر لمدة أسبوع، وقد شهدت الحملة إقبالا كبيرا من الطلاب، لمساندة ودعم الأشقاء في فلسطين.



تم تنظيم حملة التبرع بالدم بريادة أ. د محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، واشراف الدكتور محمد صبرى سرايا منسق الأنشطة الطلابية وأسرة طلاب من أجل مصر، الدكتور أحمد محمود الجعيدي مساعد منسق الأنشطة الطلابية وأسرة طلاب من أجل مصر، وتنظيم احمد العشرى مدير عام ادارة رعاية الطلاب، محمد حسين مجاهد مقرر أسرة طلاب من اجل مصر، محمد الزمر نائب رئيس اتحاد الجامعة.



وأكد خاطر رئيس جامعة المنصورة أن الحملة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.



لافتًا إلى أن الدولة المصرية أكدت على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.



كما أكد حرص جامعة المنصورة على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، والتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تعاني المستشفيات في قطاع غزة من نقص في الإمدادات الطبية جراء القصف الإسرائيلي للبنية التحتية للقطاع والمنشآت الطبية، وقد خصصت الجامعة ثلاث نقاط للتبرع بالدم : أمام بوابة الجامعة الرئيسية ، أمام بوابة القرية الأولمبية، أمام بوابة توشكى.