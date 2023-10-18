20 جنيها كاملة|تراجع غير مسبوق في سعر الزيت لأول مرة منذ شهور

تراجعت أسعار السلع الغذائية بعد تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع ، ومنها الزيت والسكر ، والتي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والبنك المركزي مطلع الأسبوع الحالي.

20 جنيها

وتراجع سعر عبوة الزيت 1 كيلو إلى مستويات قياسية لأول مرة بعد أن تخطت الـ 60 جنيها، إذ يبلغ سعر عبوة الزيت 1 لتر بين 38 و45 جنيهًا، حاليا .

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أسعار الزيت اليوم

وبعد تنفيذ مبادرة الحكومة الخاصة بأسعار السلع الأساسية، تراجع سعر زجاجة الزيت 700 مللي بين 30 و35 جنيهًا.

الزيت

تراجع سعر السكر

تراجعت أسعار السكر اليوم بقوة في مصر بعد مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية والتي بدأ تنفيذها السبت الماضي، ليعود سعر السكر بنحو 13 -15 جنيها في بعض المناطق متراجعا بقوة من 40 جنيها.

سعر السكر اليوم

ووصل سعر كيلو السكر اليوم للجملة بنحو 25000 جنيه للطن، ما يعادل 25 جنيها لكل كيلو، ليتراجع من نحو 38 فأكثر في ذروة الارتفاع بداية الشهر الحالي.

أسبوع

وطالبت شعبة المواد الغذائية بضم محال التجزئة الصغيرة ضمن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع لتعم الفائدة علي المواطن البسيط. فيما أكدت غرفة الصناعات الغذائية، تعميم مبادرة خفض الأسعار يستغرق ما بين أسبوع إلى 10 أيام.

أسعار السلع بعد تنفيذ مبادرة الحكومة ومنها سعر الزيت

- السكر بسعر 27 جنيها للكيلو.

- الزيت 700 مللي تراوح بين 30 و35 جنيهًا.

- عبوة الزيت 1 لتر بين 38 و45 جنيهًا.

-أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيهًا.. بدلا من 54 جنيها للكيلو.. والسائب ب 36.5 جنيهًا.

- الأرز تراوح بين 18 و22 جنيهًا للكيلو.

- عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام ب 14.90 جنيهًا، وبسعر 27.90 جنيهًا للكيلو.

- الجبنة مثلثات 8 قطع ب 8 جنيهات.

- عبوة الجبنة ال 500 جرام ب 24 جنيهًا بدلا من 30 جنيهًا، والعبوة 250 جرامًا بين 14 و16 جنيهًا وبحسب النوع.

قرار حكومي جديد

قررت الحكومة ممثلة في وزارة التموين، إلزام محلات الجملة والنصف جملة بتدوين مجموعة من البيانات على عبوات السكر، بحسب قرار الوزير رقم 141 لسنة 2023 والذي نشر في الجريدة الرسمية.

قرار وزير التموين بشأن أسعار السكر

وجاء نص القرار كما يلي: “تلتزم كافة الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية “اسم وعنوان جه التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج مدة الصلاحية”، كما يدون بدل المنشآت واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلى”.

قرار وزير التموين بشأن أسعار السكر

حظر البيع

وضمل القرار الصادر عن وزارة التموين والمنشور في الجريدة الرسمية كما هو موضح بالأعلى: “يحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات السابقة، وأن تلتزم كل الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة بإخطار وزارة التموين “قطاع الرقابة والتوزيع” ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك”.

وشمل القرار: “كما يلتزم مستوردي السكر بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك”.

عقوبات صارمة

ونص القرار على عقوبات صارمة للمخالفين، حيث شمل أن كل مستورد للسكر يخالف أحكام هذا القرار تتخذ ضده الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 121 لسنة 1982 المشار إليه وقف قيده بسجل المستوردين لمدة عامين.

قرار وزير التموين بشأن أسعار السكر

تراجع أسعار السكر

وهبط سعر السكر ليسجّل الباكت من السكر الذي يضم 10 أكياس ، بوزن 10 كيلوجرامات نحو 25 جنيهًا بعد 26 قبل يومين ، كما ما سجّل 315 جنيهًا قبل عدة أايم بعد ما سجّل 380 جنيها في ذروة الارتفاع، وهو التراجع الأكبر الذي شهده سعر السكر خلال الأيام القليلة الماضية.

200 ألف طن سكر خام

وكانت الحكومة كشفت عن قرارا لخفض أسعار السكر في الأسواق بعد زيادة غير مبررة تسبب فيها التجار المحتكرين، إذ قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ إجراءات الإعلان عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام.

وبحسب بيان رسمي ، قالت الوزارة إنه سيتم استيراد هذه الكمية من السكر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألّا تقل عن 6 أشهر.

وبدأت الحكومة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع الخاص، بعد أيام من العمل على قدم وساق بسرعة البرق، إذ تتعاون شركات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات كخلية نحل بدعم كامل من مجلس الوزراء، لخفض الأسعار بدءا من أمس الأول السبت.

السكر

تراجع أسعار السلع الأساسية

وكان رئيس الوزراء أعلن في وقت سابق عن التوافق على المبادرة بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرا إلى أهمية "مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية"، التي جري تنفيذها ودورها في توفير السلع الأساسية بنسب تخفيض في أسعارها تتراوح من 15 إلى 25%، وذلك تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

وفيما يلي ننشر أسعار السلع الجديدة بعد التخفيض وقفا لاتحاد الغرف التجارية والتي بدأ يشعر بها المواطن :

▪️ كيلو السكر 27 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا و40 جنيها في بعض المناطق أي بتخفيض بنحو 13 جنيها.

▪️ الأرز الكسر 23 جنيهًا.

▪️ لتر الزيت الخليط 40 جنيهًا.

▪️ كيلو الفول الصحيح المدمس 20 جنيهًا.

▪️ العدس الأصفر وأبو جبة 38 جنيهًا.

▪️ منتجات الألبان و الأجبان تخفيض 18 %.

▪️ الدواجن تخفيض بنسبة 15 %.

توفير السلع بكميات مناسبة

وفي اجتماع حكومي، كان رئيس الوزراء قد أعلن أنه من المقرر استهداف من خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ليس هذا فقط ، ولكن توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وأن يشعر المواطن بذلك.

متابعة مستمرة

ومنذ الأسبوع الماضي مع بدء إجراءات تنفيذ المبادرة، كلف مدبولي الوزراء المعنيين والمحافظين والجهات الرقابية بالمتابعة المستمرة والدورية لمختلف جوانب تنفيذ المبادرة، وبما يضمن نجاحها، ويسهم في تخفيض أسعار السلع، وصولا لاستقرار الأسواق.

في المقابل، قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، فقال إن تنفيذ مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية السبت الماضي، مشيرا في بيان، إلى أن العمل بشركات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية يشبه خلية النحل بدعم كامل من الحكومة.

السلع

وأوضح أنه تم تفعيل قرار رئيس الوزراء فورا بتعليق الجمارك والرسوم على مستلزمات إنتاج سلع بمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية إلى قرار تنفيذي يشمل التالي:

البنوك تبدأ في التدبير لمستلزمات الإنتاج وسلع المبادرة.

موانئ مصر تستقبل 60 ألف طن فول يليها 150 ألف طن أرز للمبادرة.

الحكومة الهندية تستثنى مصر من قرار حظر تصدير الأرز وتسمح بتصدير 250 ألف طن لمصر.

توريد الاف الاطنان من السكر الى مصانع التعبئة ليباع بسعر 27 جنيها للمستهلك بعد 40.

بدأ المنتجون في ضخ بعض سلع مبادرة خفض الأسعار بالأسواق بالأسعار المخفضة من 15% إلى 25%.

لضمان وصول الخصومات الى المواطن، بدء طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها من قبل المنتجين.

وفيما يلي ننشر قرار الحكومة بالإعفاء الجمركي لـ12 سلعة تمهيدًا لخفض أسعارها في الأسواق من السبت الماضي:

أسعار السلع