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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة عمرو عبدالجليل.. طرح فيلم «الخميس اللي الجاي» بالسينمات اليوم

صدى البلد

يعرض فيلم "الخميس اللى جاي"  في السينمات اليوم الأربعاء 18 أكتوبر. 

واحتوى البوستر الدعائي لفيلم  الخميس اللي جاي لـ عمرو عبد الجليل، على جميع الأبطال، وتم تصنيف جمهور الفيلم، للعرض العام. 

فيلم الخميس اللي جاي، من بطولة عمرو عبد الجليل، مي كساب، سليمان عيد، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، إخراج حسن صالح. 

أعمال عمرو عبد الجليل

كان أخر أعمال الفنان عمرو عبد الجليل، هو مشاركته، في فيلم «أولاد حريم كريم» المعروض بدور العرض السينمائي خلال الفترة الحالية.

تدور أحداث فيلم أولاد حريم كريم في إطار اجتماعي عن المشكلات والأزمات التي يعاني منها الشباب في الجامعة سواء من عائلاتهم أو قصص الحب التي يعيشها.

ويعد الفيلم استكمالاً لنجاح "حريم كريم"، والذي عرض في السينما عام 2005، وشاركت في بطولته ياسمين عبدالعزيز، والراحل طلعت زكريا.

فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر، علا غانم، عمرو عبدالجليل، داليا البحيري، بسمة، تيام مصطفى قمر، خالد سرحان، وغيرهم من النجوم، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

كما شارك الفنان عمرو عبدالجليل فى المارثون الرمضانى الماضي، بـ مسلسل الأجهر، بجوار: عمرو سعد، درة، ساره سلامة، سيد رجب، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، وأخرون.

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