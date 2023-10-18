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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إلغاء جميع الاحتفالات بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

معبد أبو سمبل
معبد أبو سمبل

 قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلغاء جميع الفاعليات والمظاهر الاحتفالية المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، والتي يشهدها الآلاف من السائحين مطلع الأسبوع القادم وذلك صباح يوم الأحد القادم 22 أكتوبر الجارى .

 

وذلك تضامناً مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء.

 

كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة الاستعداد لاستقبال وتأمين الأفواج السياحية الوافدة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس وخاصة في قطاعات الصحة والإسعاف والمحليات والتموين والسياحة والأثار وغيرها لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للسائحين والزائرين .

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تعامد الشمس

والجدير بالذكر بأن ظاهرة تعامد الشمس ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريين ، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمبانى العريقة التى شيدوها فى كل مكان ، وهذه الظاهرة تتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر إحتفالاً ببدء موسم الحصاد ، والأخرى يوم 22 فبراير إحتفالاً بموسم الفيضان والزراعة ، وتحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة ( أمون ورع حور ) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس .

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار الجولات الميدانية لرصد نسب ومعدلات التنفيذ مع إزالة كافة المعوقات والمشكلات أولاً بأول وضمان تلبية مختلف المطالب والاحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة والمدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التطوير الشامل للريف المصري ”حياة كريمة". 

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جهود

ومن جهته، أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة على القيام بجولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقريتى الحجز قبلى وبحرى بمركز إدفو بإجمالي 56 مشروع يستفيد منها أكثر من 69 ألف مواطن موزعين على 23 قرية فرعية وتابع.

وأشار ناجح مصطفى إلى أن الجولة شملت متابعة التشغيل التجريبى لمجمعات الخدمات بالمحاميد والشراونة والتأكد من انتظام سير العمل بهما ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب النصراب ، وتطوير مكتب بريد نجع هلال بنسبة 100 % لكل منهما ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالمحاميد بنسبة 99 % ، وأيضاً إنشاء وحدة إسعاف المحاميد بنسبة 90 %.

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