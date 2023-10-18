بمناسبة خسارة الحرب.. بوتين يدعو بايدن إلى تناول الشاي والفطائر

سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن "بخسارة روسيا الحرب في أوكرانيا"، داعيًا إياه إلى "فنجان شاي بهذه المناسبة"، لو كان صادقا.

وحسب “روسيا اليوم”، جاء ذلك خلال رد بوتين على سؤال للصحفيين في مؤتمر صحفي في أعقاب المنتدى الثالث للتعاون الدولي "حزام واحد-طريق واحد" في بكين.

وقال بوتين: "ما دامت روسيا قد خسرت الحرب، فلماذا إذا تمدّ الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "أتاكامس" بعيدة المدى؟ فليسحب إذًا صواريخه وأسلحته من أوكرانيا، ويزورنا لنشرب الشاي معًا ونأكل الفطائر بهذه المناسبة. إذا كانت روسيا قد خسرت الحرب، فلماذا "أتاكامس"؟ هذا هراء طبعا".

كانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريين واتسون، قالت في بيان لها، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا مؤخرًا صواريخ أتاكامس التي يصل مداها إلى 165 كلم".

وأضافت: "نعتقد أن ذلك سيزيد كثيرا من القدرات القتالية لأوكرانيا دون أي مخاطر على جاهزيتنا القتالية".

من جهتها، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن صواريخ "أتاكامس" التكتيكية، التي تلقتها كييف سراً من واشنطن قبل بضعة أيام، مجهزة برأس حربي عنقودي.