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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تنكيس الأعلام حدادا على أرواح ضحايا الشعب الفلسطينى الشقيق

تنكيس الأعلام بأسوان
تنكيس الأعلام بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته بقيام المديريات والمصالح والهيئات الحكومية بتنكيس الأعلام المرفوعة على كل الدواوين والمبانى الخدمية والجامعية ، بالإضافة إلى المدارس ، وإلغاء أى إحتفالات أو أنشطة خلال فترة الحداد

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الحداد العام لمدة 3 أيام حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء. 
 

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ضحايا 

وأوضح المحافظ بأنه بالتوازى مع ذلك فقد تم أيضاً إلغاء جميع الفعاليات والمظاهر الإحتفالية المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى والتى يشهدها الألاف من السائحين مطلع الأسبوع القادم تضامناً مع هذه الأحداث المتصاعدة فى قطاع غزة .
 

 

 

 

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