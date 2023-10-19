حدث ليلا| بايدن يشيد بالرئيس السيسي ويعلن موعد دخول المساعدات إلى غزة.. تحذير عاجل من الأرصاد.. الاحتلال يواصل عدوانه

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



مشيدًا بدوره.. «بايدن»: الرئيس السيسي يستحق التقدير الحقيقي لتعاونه بالمساعدات لقطاع غزة

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن ، اليوم الأربعاء، بدور الرئيس السيسي بشأن إدخال المساعدات لقطاع غزة.



الرئيس الصيني يعقد مباحثات مع مصطفى مدبولي في بكين

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الصيني شي جين بيج عقد مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة من "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، والتي يحضرها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استشهاد 3 أشخاص برصاص القوات الإسرائيلية في أجزاء مختلفة من الضفة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، باستشهاد 3 أشخاص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أجزاء مختلفة من مدن الضفة الغربية.

وقالت "وفا" إن "الطفل طه محاميد (16 عاما) من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، استشهد بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى"، فيما أعلن مدير مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي استشهاد الطفل محاميد، عقب إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.



فضيحة جديدة لبايدن .. مسؤول بارز يستقيل احتجاجًا على دعم إسرائيل

أعلن المسؤول البارز بوزارة الخارجية الأمريكية جوش بول استقالته من منصبه وذلك احتجاجًا على نهج إدارة الرئيس جو بايدن في التعامل مع ملف غزة والدعم المتواصل لإسرائيل وذلك وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي يدخل يومه الحادي عشر.



في حال عدم تجديده.. إعلامي: زد أتم اتفاقه مع أحمد فتوح.. تفاصيل

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تطورات انتقال أحمد فتوح نجم الزمالك لنادي زد عبر حسابه بموقع فيسبوك.



تحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 ساعات| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

يهتم الكثير بالبحث عن نشرة الأرصاد الجوية خلال الساعات المقبلة، للتعرف على درجات الحرارة وتفاصيل حالة الطقس على مدن ومحافظات الجمهورية.



بسبب غزة.. منى الشاذلي تهاجم المنصات: إخراس كلمة الحق

علقت الإعلامية منى الشاذلي على محاولات مواقع التواصل الاجتماعي حجب حقيقة الأوضاع الراهنة المؤلمة في غزة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



الجيش الإسرائيلي يعلن قصف معسكرات لحزب الله في سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عاجل له منذ قليل، أنه شن ضربات جوية دمرت رتلاً عسكريًا لقوات حزب الله في أحد المعسكرات التابعة له جنوبي سوريا.



صحراء النقب.. السيسي يكشف المستور ويفضح مخطط إسرائيل في سيناء

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي المستور للعالم كله وفضح مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسريا إلى سيناء، الذي حذرت مصر منه وكان ردها حاسم (سيناء خط أحمر).



المحور تعتذر عن استكمال "90 دقيقة" بعد انهيار بسمة وهبة على الهواء|فيديو

انهارت الإعلامية بسمة وهبة، بالبكاء على الهواء مباشرة، تأثرًا بحديث والد الشهيد محمد الدرة، الذي قال إنّ العالم ظالم، والفلسطينيين لا يحاربون الاحتلال الإسرائيلي بمفرده، ولكنهم يحاربون الولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمى وفرنسا وبريطانيا وألمانيا الداعمة لهذا الاحتلال.



بيج رامي باكيا: عمري ما حسيت في حياتي بأكتر من كده مهانة

وجه بيج رامي لاعب كمال الأجسام المصري الدعم للقضية الفلسطينية بكلمات مؤثرة عقب الأحداث المؤلمة الأخيرة في فلسطين .



بخرطوش.. قرار عاجل ضد 3 أشخاص تخلصوا من عاطل بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخلص من عاطل لخلافات بينهم بالمرج.



طبيبة في مستشفى شهداء الأقصى تبكي وتستغيث من عدد وفيات الأطفال بغزة

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لطبيبة تعمل في مستشفى شهداء الأقصى، وهي تبكي وتصرخ لما تشهده من بشاعة المنظر من المصابين الاطفال والنساء والشباب والشيوخ بعد قصف مستشفى المعمداني.



بايدن: نتوقع دخول المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح يوم الجمعة

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الأربعاء، بأنه يتوقع أن تبدأ المساعدات الإنسانية في الدخول إلى قطاع غزة يوم الجمعة المقبل عبر معبر رفح بعد إصلاحه اليوم الخميس، وذلك في إطار الاتفاق الذي أعلنه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس.