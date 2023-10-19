97 مليار دولار و1000 مشروع.. مبادرة الحزام والطريق باب خير جديد للمصريين

اختتمت أعمال الدورة الثالثة لـ "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى"، الأربعاء، المنعقد في بكين والذي أقيم على مدار يومين بداية من 17 حتى 18 أكتوبر تحت شعار "التعاون عالى الجودة للحزام والطريق معا من أجل التنمية المشتركة والازدهار.

“منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى”

منتدى الحزام والطريق

وكان ذلك بحضور ممثلين عن أكثر من 130 دولة ومنظمة دولية، وتتزامن مع حلول الذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وتهدف لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلدا، لتوثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتتضمن المبادرة تشييد شبكات من السكك الحديدية وأنابيب نفط وغاز وخطوط طاقة كهربائية وإنترنت وبنى تحتية بحرية.

وتعد مصر محور الشرق الأوسط وإفريقيا لمبادرة "الحزام والطريق" أو ما يعرف بمشروع "طريق الحرير" الصينى، إذ أنها تمثل نقطة محورية على طريق الحرير البحرى، وتمثل قناة السويس نقطة العبور الرئيسية بين المحيط الهندي والبحر المتوسط.

حيث تمثل مصر بموقعها الاستراتيجى ووجود قناة السويس كممر مائى حيوى بها يجعلها نقطة محورية فى الجانب البحرى من المبادرة، تتكامل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مبادرة الحزام والطريق لربط التجارة العالمية، حيث إن المنطقة الاقتصادية تمثل مستقبل التجارة الدولية وستصبح مركزا لوجستيا عالميا، وتعد منطقة السويس للتعاون الاقتصادى والتجارى الصينية المصرية المتواجدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجا للتعاون بين الصين ودول الحزام والطريق، وتوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها فى الخارج.

وتعد الاستثمارات الصينية فى مصر نموذجا للمنفعة المتبادلة حيث إنها تعود بالفائدة على مصر من ناحية فرص العمل ونقل الخبرات للعمالة، فيما تستفيد منها الصين فى ضوء موقع مصر الجغرافى المميز وقرب استثماراتها من قناة السويس، وفرص الوصول إلى أسواق ثالثة مع توقيع مصر اتفاقيات تجارة حرة مع كتل إقليمية كبيرة مثل الاتحاد الأوروبى والدول العربية والإفريقية وأمريكا اللاتينية.

مبادرة الحزام والطريق

تنمية قطاع السياحة والطيران

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشهد مدبولي مراسم اتفاق إطاري بين الشركة المصرية للمطارات والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة -مصر بشأن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي.

ويستهدف الاتفاق الإطاري تطوير مطار الغردقة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة، وكذا لتنمية قطاع السياحة والطيران في جمهورية مصر العربية، ويهدف ذلك المشروع إلى أن يكون امتدادًا للمطار الحالي من خلال إنشاء مبني ركاب جديد يستوعب حجم الركاب المقترح بالإضافة إلى أعمال التطوير المقترحة في مباني الركاب ۱ و۲، وربط جميع المباني بنقل ركاب متحضر ومستدام، وكذا العديد من الأعمال التي تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل.

ثم التقى الدكتور مدبولي، مسئولي الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة CSCEC، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وجانغ شيويه شيوان، رئيس مجلس ادارة مجموعة CSCEC الصينية، وعدد من ممثلي الشركة .

وقال "مدبولي": نأمل في الانتهاء من مشروع أبراج العلمين الجديدة الذى تتولى الشركة تنفيذه في أسرع وقت، حيث عُقدت مراسم توقيع عقد إنشاء أبراج مدينة العلمين الجديدة خلال شهر فبراير 2021 .

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية إطارية بين "شركة ميناء القاهرة الجوي" وشركة "مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة" التابعة لشركة China Energy ، للتعاون في تقديم مقترح حول أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل لتطوير "مدينة مطار القاهرة للشحن الجوي والمناطق اللوجستية ".

وبموجب هذه الاتفاقية، تعهد "شركة ميناء القاهرة الجوي" لشركة "مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة" بإعداد مقترح خاص بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل لتطوير مدينة مطار القاهرة للشحن الجوي والمناطق اللوجستية.

مدبولي

اتفاقية إطارية للمنطقة الاقتصادية

وبعد ذلك شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الصينية بكين، مراسم توقيع اتفاقية إطارية للمنطقة الاقتصادية لـ "قناة السويس" مع شركة China energy لإنتاج الوقود الأخضر، وتوقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة United Energy لإنتاج كلورايد البوتاسيوم، وذلك على هامش المشاركة المصرية رفيعة المستوى في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووقع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليو زيكسيانج، رئيس مجموعة china energy للطاقة، على الاتفاقية الإطارية التي تستهدف إقامة مشروع لإنتاج 1,2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً باستثمارات تبلغ 6.75 مليار دولار بالمنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 500 ألف متر مربع.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الصينية بكين مراسم توقيع 4 اتفاقيات جديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع المطور الصناعي الصيني (تيدا – مصر)، داخل المنطقة الصناعية بالسخنة،

وفي هذا السياق، أشار مدبولي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدمت نموذجاً للتعاون الاقتصادي مع الاستثمارات الصينية، واستطاعت أن توفر البيئة المواتية للمشروعات الصينية في مختلف المجالات الصناعية المستهدفة من الجانبين، منوها إلى زياراته المتتالية للمنطقة الاقتصادية، والتى شهد خلالها افتتاح عدد من المشروعات الصينية المقامة داخل المنطقة الاقتصادية، معربا عن ترحيبه بإقامة المزيد من المشروعات في مجالات الطاقة والصناعات الثقيلة والمنسوجات وغيرها.

وتعد مصر إحدى الدول الواقعة على طريق الحرير البري والبحري والذي تختص أحد خطوطه بربط الصين بالشرق الأوسط وإفريقيا، وتتمثل تلك العلاقة أو تنفيذ المبادرة في ضخ استثمارات صينية بكل دولة وتنفيذ بنية تحتية بشكل يخدم ربط الصين بتلك الدولة.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، ليانغ هوا، رئيس مجلس إدارة شركة "هواوي"، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيعاصم حنفي، سفير مصر في الصين، وعدد من مُمثلي الشركة.

مدبولي

رفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة

وفي مُستهل اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بعلاقات التعاون القائمة بين مصر وشركة "هواوي" الصينية، من خلال مشاركة "هواوي" في عدد من المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية في مصر، بالتعاون مع الجهات المصرية المُختلفة وخاصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تحظى بتعاون وثيق مع الشركة .

في السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء على تطلُّع مصر لأن تكون مركزًا للتكنولوجيا في المنطقة، في ضوء موقعها الجغرافي المُتميز ومرور كابلات الإنترنت من خلالها؛ الأمر الذي يؤهلها لأن تغدو مركزًا للبيانات الضخمة، لافتًا، في هذا الشأن، إلى اهتمام الدولة المصرية بمشروع مركز الحوسبة السحابية الذي تقترح "هواوي" تنفيذه في مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

ثم شهد مدبولي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين " شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء" وتحالف شركات: " شيان للهندسة الكهربائية" و" شبكة كهرباء جنوب الصين الدولية" و"هواوي تكنولوجي"، وذلك في مجال ورفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة وتقليل الفقد في الكهرباء.

وشارك مدبولي، في جلسة رفيعة المستوى، بعنوان "الربط في اقتصاد عالمي مفتوح "ضمن فعاليات الدورة الثالثة لـ "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، بالعاصمة الصينية "بكين".

وخلال الجلسة ، ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة أعرب في مُستهلها، لفخامة الرئيس الصيني "شي جين بينج" ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية، عن التقدير البالغ لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة في عاصمة هذه الدولة العريقة "بكين ".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في كلمته، أن مصر والصين دولتان صديقتان تجمع بينهما روابط تاريخية منذ العصور القديمة؛ حيث كان طريق الحرير بمثابة الجسر الذي ربط بين آسيا وأفريقيا، لافتًا إلى أن إعادة إحياء ذلك الممر الهام من خلال مبادرة "الحزام والطريق" منذ عقد من الزمان تُمثّل تطورًا هامًا يعزز الترابط بين مختلف دول المبادرة؛ تحقيقًا للمنفعة لشعبي الدولتين وشعوب العالم، وبما يدفع التعاون المشترك لتحقيق التنمية والتقدم للجميع .

مدبولي

الرؤية المصرية الصينية المشتركة

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن الرؤية المصرية الصينية المشتركة أسهمت في الدفع بتنفيذ مشروعات كبرى في مجالات البنية التحتية؛ كان من أهمها تنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائي للعاشر من رمضان في إطار خطة شاملة لربط المناطق والأقاليم المصرية ببعضها، وكذا ربطها بالمسارات التجارية الدولية لتسهيل حركة النقل والتجارة.

قائلًا: يشهد على ذلك ما تم إنجازه من مشروعات لتطوير الطرق والموانئ البحرية والجوية والممرات الملاحية بما في ذلك تدشين مشروع قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وغيرها من الدول المجاورة، ونقل وتخزين وتداول الطاقة، وغير ذلك من المشروعات التي تخدم تعزيز الترابط والتبادل بين الدول، والذي يُمثّل الهدف من مبادرة "الحزام والطريق ".

وفي هذا الإطار، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما توفره مصر من بيئة جاذبة للاستثمار من حيث البنية التحتية المتميزة، وموقع جغرافي استراتيجي في القلب منه قناة السويس؛ بما يسهّل من عملية التصدير إلى الأسواق المجاورة في الدول العربية والأفريقية والأوروبية التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، وبما يسهم في ربط الأسواق الدولية ببعضها ويسهّل من حركة سلاسل الإمداد دون عوائق، تعزيزًا لمفهوم "الربط في اقتصاد عالمي مفتوح". وقال: "لعلّ المنطقة الاقتصادية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من النماذج الواضحة للتعاون المشترك الذي يعود بالنفع على البلدين ".

وأضاف: "في هذا الصدد، فإننا نرحب ونشجع دولة الصين الصديقة ودول مبادرة الحزام والطريق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والاستفادة من الفرص المتاحة بها في إطار سعينا المشترك لتحقيق التنمية لشعوبنا ".

ولفت "مدبولي" إلى أن مصر كانت الشريان الرئيس الذي يربط حضارات العالم القديم ما بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وستستمر في تأدية دورها التاريخي في ربط مناطق العالم ببعضها من خلال موقعها الجغرافي المتفرد.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: إن مصر تتشارك مع دول الحزام والطريق الآمال والتطلعات لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة للجميع، وإن واقع اليوم يعكس حقيقة أن دولنا قد أضحت أكثر تأثيرًا في الاقتصاد الدولي بما يتطلّب دورًا أكبر للدول النامية والاقتصادات البازغة في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية لتكون أكثر استجابة لاحتياجاتنا التنموية .

رئيس الوزراء

توقيع اتفاقية بـ 97 مليار

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، إن بلاده أبرمت اتفاقيات لمبادرة "الحزام والطريق" بقيمة 97.2 مليار دولار خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين المقام على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.

وأضاف الرئيس الصيني أن بنك التنمية الصيني وبنك الاستيراد والتصدير الصيني سيؤسس كل منهما نافذة تمويل بقيمة 350 مليار يوان (48.75 مليار دولار)، مع ضخ 80 مليار يوان (حوالي 11 مليار دولار) إضافية إلى صندوق طريق الحرير.

وذكر شي أن الصين ستنفذ 1000 مشروع صغير الحجم لدعم سبل العيش، وتعزز التعاون في التعليم المهني عبر "ورش عمل لوبان" ومبادرات أخرى، مضيفا أنه ينبغي بذل مزيد من الجهود لضمان سلامة المشروعات المقامة في إطار مبادرة الحزام والطريق والعاملين عليها.

وقال إن مبادرة الحزام والطريق تمثل السعي المشترك للبشرية نحو التطور للجميع، مشيرا إلى أن المبادرة قد شقت طريقا جديدا للتبادلات بين الدول، وأسست إطار عمل جديدا للتعاون الدولي، وفقا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية

واعتبر أن شبكة الاتصال العالمية التي تم بناؤها في إطار مبادرة الحزام والطريق ضخت حيوية جديدة في طريق الحرير الذي يمتد تاريخه لآلاف السنين في العصر الجديد.

وأكد أن بلاده ستعزز الانفتاح عالي المستوى في تجارة الخدمات والاستثمار العابرين للحدود، وأنها بصدد إنشاء مناطق تجريبية للتعاون في التجارة الإلكترونية عبر طريق الحرير. كما ستطرح مبادرة عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي من أجل تنمية سليمة ومنظمة وآمنة للذكاء الاصطناعي.

وقال إن الصين ستدعم بناء اقتصاد عالمي مفتوح، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حجم تجارة البلاد في السلع والخدمات 32 تريليون دولار و5 تريليونات دولار على التوالي خلال الفترة 2024-2028.

ومن ضمن المرتكزات الرئيسية لتعزيز التنمية ضمن مبادرة الحزام والطريق:

إنشاء ممر لوجستي عبر أوروبا وآسيا وتسريع خط سكك حديد بين الصين وأوروبا

إنشاء منطقة تجارة إلكترونية لطريق الحرير لتعزيز التجارة الرقمية.

دفع التنمية الخضراء عن طريق عقد مؤتمرات وتدريب 100 ألف شخص من البلدان النامية

بناء مختبرات مع الشركاء لتعزيز التنمية العلمية وبحوث الذكاء الاصطناعي

خطط لإنشاء تحالف سياحي على طريق الحرير لزيادة التبادلات الثقافية والشعبية

المزيد من التعاون "النظيف" لتحسين الشفافية وإنشاء مؤسسات تابعة للحزام والطريق، بما في ذلك الأمانة العامة.

الرئيس الصيني

أكبر منصة للتعاون الدولي

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الصيني شي جين بيج عقد مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة من "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، والتي يحضرها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعتبر مبادرة "حزام واحد - طريق واحد"، هي مبادرة طموحة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وتهدف لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلدا، وتحاول بكين من خلال هذه المبادرة توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتتضمن المبادرة تشييد شبكات من السكك الحديدية وأنابيب نفط وغاز وخطوط طاقة كهربائية وإنترنت وبنى تحتية بحرية، ما يعزز اتصال الصين بالقارتين الأوروبية والإفريقية، لكن معارضي المبادرة يرون أنها وسيلة من الصين في عهد الرئيس شي جين بينغ لنشر نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي.

ويشير "الحزام الواحد" إلى مكان يعرف تاريخيا بطريق الحرير القديم، وهو عبارة عن شبكة طرق، وعلى مدى السنوات العشر الماضية.

و تطورت مبادرة "الحزام والطريق" من مستوى الخطة إلى مستوى التنفيذ، وأصبحت تشكل أكبر منصة للتعاون الدولي، وتقول الصين إنها وقعت في إطار المبادرة ، وثائق تعاون مع أكثر من 150 دولة، وأكثر من 30 منظمة دولية، مؤكدة أن هذا التعاون حقق على مدى العقد المنصرم، نتائج مثمرة شملت إرساء أسس 3 آلاف مشروع تعاون، وتحفيز استثمارات تصل قيمتها إلى تريليون دولار.