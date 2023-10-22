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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرارت عاجلة بشأن واقعة مصرع خليجي دهسا في التجمع

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة ، بالتصريح بدفن جثمان خليجي لقي مصرعه أسفل عجلات سيارة التجمع الخامس.

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كما أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستماع إلى شهود العيان للوقوف على ملابسات وفاة المتهم بعد أن لقي مصرعه أسفل عجلات سيارة التجمع، كما أمرت النيابة بإعداد تقرير مروري مفصل حول واقعة مصرع خليجى أسفل عجلات سيارة  فى التجمع الخامس وذلك لكشف ملابسات الحادث.

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سيارة التجمع الخامس

 

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا  بالعثور على جثة (أحد الأشخاص يحمل "جنسية إحدى الدول") بدائرة القسم وبه إصابات متفرقة بالجسم.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام قائد سيارة بالإصطدام بالمجنى عليه في التجمع الخامس وفر هاربًا وأمكن تحديد السيارةوقائدها مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المتسببةفى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه حال قيادته للسيارة في التجمع الخامس، ظهر أمامه المتوفى فجأة فلم يستطع تفاديه فإصطدم به، ولاذا بالفرار من محل الواقعة خشية ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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