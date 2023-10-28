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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خالية من الكوليسترول.. أكلات صحية تناولها المصريون القدماء| تعرف عليها

صدى البلد

تتميز مصر بموقعها الجغرافي المميز، حيث تقع على نهر النيل الخصب، مما ساعد على ازدهار الزراعة وإنتاج مجموعة متنوعة من المحاصيل والمنتجات الغذائية. وقد تمتع المصريون القدماء بنظام غذائي صحي ومتنوع، يعتمد على الحبوب والبقول والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك.

 

الحبوب والبقول

كانت الحبوب والبقول من أهم المكونات الأساسية في نظام غذائي المصريين القدماء. فقد اشتهروا بزراعة القمح والشعير والذرة. كما كانوا يزرعون البقول مثل العدس والفول والحمص، وكانت هذه البقول مصدرًا جيدًا للبروتين والحديد.

 

الخضروات والفواكه

 

تنوعت الخضروات والفواكه التي تناولها المصريون القدماء، حيث شمل ذلك الخس والكرفس واللفت والبصل والثوم والفاصوليا والشمام والنبق والتوت. 

 

اللحوم والأسماك

تناول المصريون القدماء اللحوم والأسماك كجزء من نظامهم الغذائي، وكانوا يفضلون لحم البقر ولحم الضأن ولحم الماعز والأسماك مثل البلطي والقشر البياض.

 

الأعشاب والتوابل

 

كان المصريون القدماء يستخدمون الأعشاب والتوابل في تحضير الأطعمة، حيث كانت الأعشاب والتوابل تضيف نكهة للأطعمة وتعزز من قيمتها الغذائية. ومن أشهر الأعشاب والتوابل التي استخدمها المصريون القدماء والكمون والقرفة والشمر والحلبة والخردل والزعتر.

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فوائد هذا النظام الغذائي 

 

يتميز النظام الغذائي عند المصريين القدماء بالعديد من الفوائد الصحية، حيث يساعد على:

١- الحفاظ على وزن صحي

٢- تقوية العظام والعضلات

٣- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

٤- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

٥- الوقاية من الأمراض المزمنة

مصر نهر النيل الزراعة نظام غذائى صحى القمح

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