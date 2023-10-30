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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. وأسباب ارتفاع الضريبة

صدى البلد

أوضح مجلس النواب أن مشروع القانون المعروض لزيادة ضريبة السجائر، جاء بناء على طلب الشركات المنتجة، بهدف سد الفجوة الإنتاجية التي تسببت في ارتفاع الأسعار بالسوق الموازية، ما يُحقق أثرا ماليا إيجابيا على الموازنة العامة للدولة بما يصل إلى 8 مليارات جنيه سنويا.

بيان مجلس النواب، أكد ضرورة زيادة الإنتاج وضمان إحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ضبط الأسعار أمام المستهلكين.

ووافق مجلس النواب على زيادة ضريبة الجدول على التبغ ومنتجاته، بقيمة 50 قرشا للعلبة، وتوقع وزير المالية في مشروع القانون أن تصل الحصيلة الضريبية الإضافية للقرار إلى 8 مليارات جنيه.

ستصبح الضريبة 4.5 جنيه للعلبة التي لا يتجاوز سعرها 31 جنيها، و7 جنيهات للعلبة التي لا يزيد سعرها عن 45 جنيها، فيما ستصل إلى 7.5 جنيه للعلبة التي يتجاوز سعرها 45 جنيها.

يتضمن مشروع القرار أيضا زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة ولمدة 5 سنوات بواقع 12%، سيضمن هذا البند عدم انتقال الأصناف ذات الشرائح الدنيا للشرائح الأعلى منها حال زيادة سعرها ضمن نطاق الـ12%، كما يجوز لمجلس الوزراء خفض هذه النسبة بحسب أوضاع السوق.


نوعان من الضرائب

تفرض على السجائر نوعين من الضرائب ضريبة قيمة مضافة بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك، وضريبة جدول تفرض وفقا لكل شريحه من شرائح السجائر الثلاثة.

وزادت أيضًا الضريبة على التبغ المسخن لتكون 1800 جنيه على الكيلو جرام من صافي التبغ بدلًا من 1400 جنيه مع زيادة فئة الضريبة عن كل وحدة من المليمتر من السائل الإلكتروني لتصبح 4 جنيهات مقابل جنيهان سابقا.

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بيان النواب، أوضح أنه تمت زيادة ضريبة الجدول على التبغ إلى 75% بحد أدنى 60 جنيها على الكيلو جرام الصافي. أيضًا، تمت زيادة ضريبة الجدول على منتجات المعسل والنسوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد والمحلي.

فيما كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، عن أسعار السجائر الجديدة والمتوقعة بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لـ زيادة ضرائب السجائر والتبغ.
 


أسعار السجائر الجديدة

 ووفقا للشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، فإن أسعار السجائر في مصر جاءت كالآتي:

سعر عبلة السجائر كليوباترا نحو 48 جنيها

سعر عبلة السجائر كليوباترا بوكس نحو 50 جنيها

سعر عبلة السجائر إل إم الأزرق نحو 60 جنيها

سعر عبلة السجائر إل إم الأحمر نحو 60 جنيها

سعر عبلة السجائر مارلبورو الأبيض نحو 75 جنيها

سعر عبلة السجائر مارلبورو الأحمر نحو 75 جنيها

سعر عبلة السجائر ميريت نحو 75 جنيها

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن المعاملة الضريبية للتبغ المستورد طبقاً لقانون القيمة المضافة تمت زيادتها لتصل إلى 60 جنيهاً بحد أدنى بدلاً من 30 جنيهاً بواقع 75%، ويلتزم المستورد بإخطار مصلحة الضرائب ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها وكيفية التصرف في كميات التبغ المستوردة خلال 15 يوماً التالية للشهر الذي تم فيه البيع.

كما تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف في حالة دخوله في منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلي الذي يدخل الصنف في تكوينه، أما بالنسبة للسجائر فإن فئة الضريبة هي 450 قرشاً للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيهاً مقارنة بـ24 جنيهاً في القانون قبل التعديل.

و700 قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محلياً التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيهاً ولا يتجاوز 45 جنيهاً أو المستوردة التي يتجاوز سعرها 45 جنيهاً، و750 قرشاً للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 45 جنيهاً في مقابل 35 جنيهاً قبل التعديل.

جدير بالذكر أن منتجات السجائر والتبغ ضمن الموارد التي تدعم تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، وفق قرارات الحكومة، ومن المقرر أن يغطي الخدمات الصحية لـ100 مليون مصري، ما يحتاج الى دعم كبير.
 

السجائر ضريبة السجائر الأسعار التبغ مشروع القانون

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