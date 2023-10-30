نكاية في الصين.. لأول مرة أمريكا تبدأ شراء المأكولات البحرية من اليابان

بدأت الولايات المتحدة لأول مرة في شراء المأكولات البحرية اليابانية لتزويد جيشها هناك، وذلك ردا على حظر الصين المفروض على هذه المنتجات بعد أن أطلقت طوكيو المياه المشعة من محطتها النووية فوكوشيما إلى البحر.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز اليوم، الاثنين، كشف السفير الأمريكي لدى اليابان، رام إيمانويل، النقاب عن المبادرة وقال إن واشنطن يجب أن تنظر أيضا على نطاق أوسع في كيفية المساعدة في تعويض الحظر الصيني الذي قال إنه جزء من "حروبها الاقتصادية".

وتقول الصين، التي كانت أكبر مشتر للمأكولات البحرية اليابانية، إن حظرها يرجع إلى مخاوف بشأن سلامة الأغذية؛ على الرغم من أن المراقبين النوويين التابعين للأمم المتحدة أكدوا على سلامة إطلاق المياه الذي بدأ في أغسطس من المحطة، التي دمرها تسونامي عام 2011.



ودعا وزراء التجارة في مجموعة السبع أمس الأحد إلى الإلغاء الفوري للحظر المفروض على المأكولات اليابانية.



قال إيمانويل: "سيكون عقدا طويل الأجل بين القوات المسلحة الأمريكية ومصايد الأسماك والتعاونيات هنا في اليابان".



وتتضمن عملية الشراء الأولى أقل بقليل من طن متري من الإسكالوب، وهو جزء صغير من أكثر من 100000 طن من الإسكالوب الذي صدرته اليابان إلى البر الرئيسي للصين العام الماضي.

قال إيمانويل إن المشتريات - التي ستغذي الجنود هناك وعلى متن السفن بالإضافة إلى بيعها في المتاجر والمطاعم في القواعد العسكرية - ستزداد بمرور الوقت لجميع أنواع المأكولات البحرية.

وأوضح أن الجيش الأمريكي لم يشتر من قبل المأكولات البحرية المحلية في اليابان.



وأضاف أن الولايات المتحدة يمكنها أيضا النظر في إجمالي وارداتها من الأسماك من اليابان والصين.