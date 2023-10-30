عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نكاية في الصين.. لأول مرة أمريكا تبدأ شراء المأكولات البحرية من اليابان

المأكولات البحرية
المأكولات البحرية اليابانية

بدأت الولايات المتحدة لأول مرة في شراء المأكولات البحرية اليابانية لتزويد جيشها هناك، وذلك ردا على حظر الصين المفروض على هذه المنتجات بعد أن أطلقت طوكيو المياه المشعة من محطتها النووية فوكوشيما إلى البحر.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز اليوم، الاثنين، كشف السفير الأمريكي لدى اليابان، رام إيمانويل، النقاب عن المبادرة وقال إن واشنطن يجب أن تنظر أيضا على نطاق أوسع في كيفية المساعدة في تعويض الحظر الصيني الذي قال إنه جزء من "حروبها الاقتصادية".

وتقول الصين، التي كانت أكبر مشتر للمأكولات البحرية اليابانية، إن حظرها يرجع إلى مخاوف بشأن سلامة الأغذية؛ على الرغم من أن المراقبين النوويين التابعين للأمم المتحدة أكدوا على سلامة إطلاق المياه الذي بدأ في أغسطس من المحطة،  التي دمرها تسونامي عام 2011.


ودعا وزراء التجارة في مجموعة السبع أمس الأحد إلى الإلغاء الفوري للحظر المفروض على المأكولات اليابانية.


قال إيمانويل: "سيكون عقدا طويل الأجل بين القوات المسلحة الأمريكية ومصايد الأسماك والتعاونيات هنا في اليابان".


وتتضمن عملية الشراء الأولى أقل بقليل من طن متري من الإسكالوب، وهو جزء صغير من أكثر من 100000 طن من الإسكالوب الذي صدرته اليابان إلى البر الرئيسي للصين العام الماضي.

قال إيمانويل إن المشتريات - التي ستغذي الجنود هناك وعلى متن السفن بالإضافة إلى بيعها في المتاجر والمطاعم في القواعد العسكرية - ستزداد بمرور الوقت لجميع أنواع المأكولات البحرية.

وأوضح أن الجيش الأمريكي لم يشتر من قبل المأكولات البحرية المحلية في اليابان.


وأضاف أن الولايات المتحدة يمكنها أيضا النظر في إجمالي وارداتها من الأسماك من اليابان والصين.

المأكولات البحرية الولايات المتحدة فوكوشيما مجموعة السبع المياه المشعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

إعلامي يكشف قرارا عاجلا من الزمالك ضد محمد عواد .. تفاصيل مثيرة

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. وأسباب ارتفاع الضريبة

"الثعلب" بوتين يناصر قضية العرب| روسيا توجه طعنة غادرة لقلب إسرائيل.. وهذا رد فعل الاحتلال

الجدول الجديد لانقطاع الكهرباء نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة

موضوعات متعلقة

بحضور 4 وزراء ومحافظ مطروح | احتفالية ختام فعالية المبادرة الوطنية دوّي لتمكين الطفل المصري

على قدر الثقة والمسؤولية.. انتصار السيسي: فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته

صحة المصريين على رأس أولويات السيسي.. حملات ومبادرات إنشاءات وخدمات

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف كذب جماعة الإخوان المسلمين وأزمات عهدهم

كتاب جديد|مصطفى بكري يكشف لأول مرة علاقة نظام الإخوان بإسرائيل

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف لأول مرة..الصراع داخل القصر الرئاسي وأحداث الاتحادية

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يروي لأول مرة تفاصيل مذبحة رفح وموقف المشير طنطاوي

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف لأول مرة.. لماذا قرر الفريق شفيق البقاء بالإمارات عقب فوز مرسي؟

ترشيحاتنا

هل توجد علاقة بين كثرة التعبد وزيادة المشاكل اليومية.. أمين الإفتاء يجيب

رغم قدوم الشتاء| السر وراء زيادة مدة تخفيف الأحمال إلى ساعتين.. و"الكهرباء" تكشف موعد انتهاء الخطة

وزير مالية الاحتلال يوجه بعدم تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

هجوم عنيف من شوبير على حكم مباراة الأهلي وصن داونز.. تفاصيل

على هذا الرابط .. اعرف نتيجة امتحان مسابقة وظائف هيئة الطرق والكباري

24 ساعة حاسمة.. تحركات عربية ودولية بمجلس الأمن وزيارة طارئة لرفح| ماذا يحدث؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطير الجلاش السريع| بمذاق لا يقاوم

ظهور صادم لابنة عمرو دياب برققة صديقها.. صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبنة يوميا

بعد الزيادة| أسعار السجائر الجديدة بالأسواق.. أوعى حد يضحك عليك

فيديو

طفلة فلسطينية تبحث عن والدتها لتغسل لها ملابسها الملطخة بال.دما.ء.. فيديو مؤثر!

مرض وقلة حيلة.. سائق توكتوك وابنته المريضة يسكنان الشارع| فيديو

مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

قرار عاجل من البرلمان حول أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ