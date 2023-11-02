أيهما يقدم الخاطب على الزواج عن حب أم زواج الصالونات؟.. أمين الفتوى يوضح

أيهما يقدم الخاطب عن حب أم صالونات؟ سؤال أجابه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال على أيهما يقدم الخاطب على الزواج عن حب أم زواج الصالونات؟

أيهما يقدم الخاطب عن حب أم صالونات؟

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس": "زواج الصالونات أمر منتشر في المجتمعات، ولابد ان يحدث ميل قلبي. وهو المعروف باسم الحب عن العوام أو القبول بين الطرفين، فى أى مكان شاهدها فيه، وعمرنا ما هنقول زواج الصالونات فاشل، طالما مفيش ضغط على الطرفين من الأهل".

واستكمل: "طالما مفيش ضغط مثلا عريس جاهز او عنده وعنده، او عروسة حلوة، فالحب ما يعرف بالقبول أو الحب من أول نظرة وهذا توفيق الله".



أمين الفتوى: كل زوج لا يحترم زوجته سيسأل عنها أمام الله

كما أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاداه إنها لا تستطيع أن تتحمل عيوب زوجها، لكنها ترفض الطلاق حفاظا على بيتها، وتريد أن تعرف حكم الشرع فى هذا؟.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس": "ده سبب يخليكى تكملى الخياة واخطاء وإهانة الزوج، وربنا هيصلح حال زوجك عشان صبرك".

واستكمل: "الزوج لما يلاقي زوجته صابره ومتحملة يخلى عنده شوية احترام، اللى بيهين زوجته ولا يحترمها ويستغل صبر المراة من أجل أبنائها هيسأل أمام الله عن ما فعل معها".

أسامة قابيل: "لو بتخاف على بلدك بلاش تكون أولد فاشون وطور نفسك"

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن كل من يطلب ماذا نفعل فى ظل الازمات الراهنة، والناس التى لديها خوف على بلدها، عليها أن تعمل وتتقن العمل، فالايد التى تنتج وتعمل خير عند الله.

وتابع العالم الأزهري، خلال : العالم بتطور بسرعة رهيبة وعلينا أن ندرك هذا وإن نعمل ونجتهد ويكون لدينا بصمة واضحة فى التطور التكنولوجى الرهيب الذى يحدث فى العالم، فلا أحد أفضل منا فى صناعة موبايل ولا أحد أفضل فى صناعة السيارات أو اختراع الأدوية ومصلات الأمراض".

ولفت إلي أن كل شاب مطالب أن يعمل ويجتهد ولا يصبح أولد فاشون، وهناك تطور رهيب فى العالم كله، مضيفا: "اعمل يمكن ربنا يصطفيك وتصبح مخترع لشيء عظيم" .