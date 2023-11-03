أول تعليق من رضا سليم بعد إجراء عملية كسر الترقوة

أجرى المغربى رضا سليم لاعب الأهلي عملية جراحية أمس، الخميس، لتثبيت عظمة الترقوة بعد تعرضه للإصابة أثناء مباراة فريقه ضد صن داونز، فى إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ونشر النجم المغربي صورة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق قائلا "الحمد لله"

وشارك رضا سليم بديلًا أمام صن داونز، قبل أن يغادر بعد 5 دقائق من مشاركته مصابا إثر سقوطه في كرة مشتركة، حيث تم نقل اللاعب للمستشفى للخضوع لأشعة لتبين حالته بشكل كامل.

وودع الأهلي منافسات الدوري الأفريقي من دور نصف النهائي بعد الخسارة أمام صن داونز بنتيجة 1-0 ذهابًا والتعادل سلبيًا إيابًا.