نجم الزمالك السابق: الاستغناء عن محمد شريف غير مقبول.. وموديست بطيء

انتقد أشرف قاسم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، قرار رحيل محمد شريف عن النادي الأهلي من اجل التعاقد مع الفرنسي موديست.

وقال أشرف قاسم فى تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم : "موديست بطئ يفتقد الجاهزية الفنية والبدنية والإستغناء عن محمد شريف من أجله غير مقبول"

وأستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعداداً لمباراته ضد المقاولون العرب غدًا السبت في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، بدون الحصول على راحة عقب توديع بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وخرج الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الدور بل النهائي للبطولة القارية، وفشله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل جنوب أفريقيا في مباراة الإياب الأربعاء الماضي.