كلوي كاردشيان تبرز جمالها وأنوثتها بإطلالة جريئة

خطفت نجمة تليفزيون الواقع "كلوي كاردشيان"، الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كلوي كاردشيان بالصور بإطلالة مثيرة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت كلوي كاردشيان، أن تترك شعرها الاشقر الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

من هى كاردشيان

كلوي كارداشيان هي نجمة تليفزيون للواقع وعارضة شهيرة وممثلة بدأت عملها في 2007، واكتسبت شهرتها منذ مشاركتها في برنامج «KEEPING WITH THE KARDASHIAN» مع شقيقتيها "كيم" و"كورتني" وأختيها "كايلي جينر" و"كيندال جينر".

ومؤخرًا احتفلت "كلوي كارداشيان" نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة بوصول عدد متابعيها إلى 280 مليون متابع عبر انستجرام حيث تحظى بمتابعات كبيرة من جانب جمهورها.