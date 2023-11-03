الجزيري في الهجوم.. خالد الغندور يعلن مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام زد

يقود المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، تشكيل الزمالك أمام زد، فى السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري NILE.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "تشكيل الزمالك لمباراه زد بالدوري : محمد عواد، نداي - عبد الغني - حسام عبد المجيد - المثلوثي، نبيل دونجا - اشرف روقا، يوسف أوباما - احمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري - ناصر منسي"

وغاب عن التشكيل كلا من احمد فتوح والزناري ومحمد صبحي.

يلتقي نادي الزمالك أمام نظيره زد مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وزد في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.