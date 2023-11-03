إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة المقاولون العرب والأهلي في الدوري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الأهلي أمام نظيره المقاولون العرب، في المباراة التي تقام مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز غداً، ومحمود بسيوني حكم تقنية الفيديو."



وأستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعداداً لمباراته ضد المقاولون العرب غدًا السبت في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، بدون الحصول على راحة عقب توديع بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وخرج الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الدور بل النهائي للبطولة القارية، وفشله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل جنوب أفريقيا في مباراة الإياب.