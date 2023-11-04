أخبار التوك شو| بكري يكشف مخطط إسرائيل والغرب ضد مصر.. اجتماع طارئ لـ وزراء خارجية 5 دول عربية بشأن أحداث غزة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة نرصد أبرزها في السطور التالية..

بكري: مصر استعملت كل القوى الناعمة لإنقاذ الفلسطينيين ودخول المساعدات

قال الإعلامى مصطفى بكرى إنه ما كان يتمنى حديث حسن نصر الله عن مصر وبعض الدول العربية.



نقلا عن مصادر سيادية.. مصطفى بكري يكشف مخطط إسرائيل والغرب ضد مصر

قال الإعلامى مصطفى بكرى أن إسرائيل لا تتوقف عن التحريض ضد مصر، وتقرير وزارة الاستخبارات الإسرائيلية الذي صدر في 13 أكتوبر الماضي تم إعداده بموافقة الحكومة لإسرائيل.



بينها مصر| اجتماع طارئ لـ وزراء خارجية 5 دول عربية بشأن أحداث غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، نقلا عن الخارجية الأردنية، أن وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يعقدون غدا اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الوضع في غزة.



وزير الأوقاف الفلسطيني: جيش الاحتلال دمر أكثر من 50 مسجدا بشكل كلي

قال الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن البنية الأساسية في قطاع غزة في حالة انهيار تام، وهناك عدة آلاف من الشهداء تحت الأنقاض لم يتم انتشال جثامينهم حتى الآن، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الإصابات وبعضهم تعرض لعاهات مستديمة.



الاحتلال ينفذ أحزمة نارية بمحيط مستشفى القدس في غزة.. فيديو

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية أن الاحتلال ينفذ أحزمة نارية بمحيط مستشفى القدس في غزة.



بكرى بعد حديث حسن نصر الله : لا مزايدة بشأن الدور المصرى

علق الإعلامي مصطفى، على خطاب حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله في لبنان، مؤكدًا أن هناك تبادل للتصريحات بين حزب الله وإسرائيل متصاعدة خلال الآونة الأخيرة، كما أن إسرائيل لا تريد فتح جبهة حرب أخرى.



المفتي : الدول تحافظ على مقاصد الشريعة| والحرب لا تكون إلا تحت رايتها

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن قرار الحرب بيد الدولة وبإجماع الأمة، ومنهج دار الإفتاء في التصدي للجماعات المتطرفة مواجهة الفكر بالفكر.





الدفاع المدني بغزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنازل المأهولة بالسكان

قال الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، إن جيش الاحتلال استهدف قصف 50 منزلا في دقيقة واحدة، في حرب إبادة واضحة ضد الشعب الفلسطيني للقضاء عليه.



ضياء رشوان: مصر لديها إمكانياتها ولكنها تبحث عن حل للقضية الفلسطينية

كشف الإعلامي ضياء رشوان، عن عبور 350 شخصا من الرعايا الأجانب والحاملين للجنسية المزدوجة من معبر رفح، اليوم، ولم يمر أي مصابين إلى الجانب المصري، موضحا أن معبر رفح يحدث به 3 أمور، وهي “خروج الرعايا مزدوجي الجنسية”، و"دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة من الجانب المصري"، فضلا عن “استقبال المصابين والجرحى من قطاع غزة إلى مصر”.



المفتي يكشف سبب فشل الحركات السياسية عند خلطها بين الدين والحكم

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية حرصت في عملها وفتاواها أن تعمل على حفظ استقرار المجتمعات والدولة الوطنية، والدعوة إلى قبول الآخر والتناغم معه في سبيل البناء الحضاري.

