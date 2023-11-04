موجز السوشيال ميديا.ز أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين بشأن تخفيف الأحمال.. تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

علق حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق، على موقف لاعب الزمالك أحمد فتوح، بعد انسحابه من معسكر الفريق.

وقال حسام حسن، عبر برنامج “اللعيب”، مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: “فتوح مش أول مرة يعملها ويسيب المعسكر وعملها معايا وساعتها عرف حدوده كويس، والموقف لن يمر بسلام من قبل الزمالك”.

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة حول تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، عبر حسابه على تويتر.

‏وكتب: “مصادر بوزارة الكهرباء تزف بشري للمواطنين مع بدء ضخ الغاز أصبح تخفيف الاحمال لمدة ساعة واحدة من أمس الجمعة بدلا من ساعتين ‏ما نتمناه أن نعود لعدم تخفيف الاحمال نهائيا لا ساعه ولا ساعتين”.

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موقف لاعب الأهلي الفرنسي انتوني موديست، من الاستمرار في الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وكتب عبر فيسبوك: "موديست مهاجم الأهلي اكيد هيمشي في يناير".