الكشف عن موقف إسرائيل من وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن

أفادت صحيفة “يديعوت حرونوت” العبرية، نقلا عن مسئول إسرائيلي، بأنه في حالة الموافقة علي وقف إطلاق النار مقابل عودة الرهائن، سيكون وقف إطلاق النار مؤقتا وستواصل إسرائيل بعد ذلك العمليات ضد حماس.

وحسب “يديعوت حرونوت” ، تطرق المسئول الإسرائيلي إلى قضية الرهائن الـ 241 الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة، وقال: "نرى شيئا ما لم ينضج بعد… قبل ذلك لم نر شيئا".

وأضاف أنه “حتى في حالة وقف إطلاق النار مقابل عودة الرهائن، سيكون مؤقتا وستواصل إسرائيل العمل على تدمير حماس”.

ومنذ قليل، أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، نقلا عن مسئول إسرائيلي، بأن الهجوم البري علي قطاع غزة ساهم في الحصول على معلومات عن الرهائن.

وحسب “إسرائيل هيوم”، قال المسئول الإسرائيلي: “ تقييمنا يشير إلى أن معظم الرهائن على قيد الحياة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، إن المفاوضات مع حركة حماس الفلسطينية لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في قطاع غزة تتقدم "بصعوبة بالغة" وتستغرق وقتا أطول بكثير مما كان متوقعا في أمريكا.

وقال فاينر، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، "هذه مفاوضات صعبة للغاية.. هناك عدد كبير من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، والعديد منهم مواطنون أجانب، بما في ذلك، على ما نعتقد، أمريكيون. المفاوضات تجري بهدوء وخلف الكواليس، وتستغرق وقتا أطول من اللازم".