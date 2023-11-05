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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم معارضة الاحتلال: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية ولا قوة إقليمية

يائير لابيد
يائير لابيد

قال زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، اليوم الأحد، إن إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية ولا قوة إقليمية ولم تربح الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، رد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، على تصريح وزير التراث عميحاي إلياهو، الذي قال فيه إن إسقاط القنبلة الذرية على غزة هو أحد الخيارات أمام إسرائيل.

ووصف لابيد تصريح إلياهو بـ"الصادم والمجنون" لوزير غير مسئول، وطالب بنيامين نتنياهو بإقالته فورا.

وقال لابيد: "لقد أضر بعائلات الأسرى وأضر بالمجتمع الإسرائيلي وأضر بمكانتنا الدولية"، مضيفا أن "وجود المتطرفين في الحكومة يعرضنا للخطر ويعرض أهداف الحرب: هزيمة حماس وعودة المخطوفين للخطر".

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وعلق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، صباح اليوم الأحد، على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

إسرائيل لابيد نتنياهو

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