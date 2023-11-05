ضربات صاروخية.. انفجارات عنيفة تهز تل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بدوي صافرات الإنذار الصاروخية مرة أخرى في تل أبيب والعديد من المدن الأخرى في وسط إسرائيل.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، بوجود اعتراضات صاروخية في سماء تل أبيب بالتزامن مع دوي انفجارات عنيفة.

كما سمعت صافرات الإنذار الصاروخية في أسدود الساحلية الجنوبية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي انفجارات عنيفة في تل أبيب، حيث دويت صافرات الإنذار في المدينة للمرة الأولى منذ 3 أيام.

بدورها، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف تل أبيب ردا على مجـازر الاحتلال بحق المدنيين.

وقالت كتائب القسام: “قصفنا تل أبيب بدفعة صواريخ ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات خلال أقل من نصف ساعة على قطاع غزة.