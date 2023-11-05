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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربات صاروخية.. انفجارات عنيفة تهز تل أبيب

ضربات صاروخية.. انفجارات
ضربات صاروخية.. انفجارات عنيفة تهز تل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بدوي صافرات الإنذار الصاروخية مرة أخرى في تل أبيب والعديد من المدن الأخرى في وسط إسرائيل.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، بوجود اعتراضات صاروخية في سماء تل أبيب بالتزامن مع دوي انفجارات عنيفة.

كما سمعت صافرات الإنذار الصاروخية في أسدود الساحلية الجنوبية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي انفجارات عنيفة في تل أبيب، حيث دويت صافرات الإنذار في المدينة للمرة الأولى منذ 3 أيام.

بدورها، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف تل أبيب ردا على مجـازر الاحتلال بحق المدنيين.

وقالت  كتائب القسام: “قصفنا تل أبيب بدفعة صواريخ ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

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تل أبيب إسرائيل أسدود

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