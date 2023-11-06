حدث ليلا| الاحتلال يرتكب مجـ زرة جديدة بقصف مستشفى أطفال في غزة.. غواصة نووية أمريكية تصل المنطقة.. محمد سلام يعتذر لـ كرارة

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها، وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى المنطقة، والاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة، ومحمد سلام يعتذر لـ أمير كرارة، و القوات الجوية الأردنية تجري عملية إنزال مساعدات طبية للمستشفى الأردني بغزة.

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأثنين، إنه أجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلاله الجانبان على آخر تطورات الصراع في غزة.



يعيش قطاع غزة أسوأ كارثة إنسانية على الإطلاق منذ 7 أكتوبر 2023، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى.

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأثنين، أن المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت القوات الأمريكية في مطار أربيل بطائرة مسيرة..

ضمن ما حدث ليلا، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف الطابق الثالث في مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون ، اليوم الأثنين، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجري اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جلانت للاطلاع على آخر المستجدات حول العمليات الإسرائيلية في غزة.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية التابعة لـ وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون ، اليوم الأثنين، عن وصول غواصة من طراز أوهايو إلى الشرق الأوسط

وضمن ما حدث ليلا، أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأثنين، أن القوات الجوية الأردنية تمكنت هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية عاجلة جوًا للمستشفى الميداني الأردني بـ غزة.

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن غلق طرق اسكندرية الصحراوي والطريق الإقليمي والطريق الأوسطي وطريق القطامية السويس بسبب انعدام الرؤية لظهور الشبورة المائية. وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. وتجرى الإدارة عمليات مراقبة دورية

وضمن ما حدث ليلا، وجه الفنان محمد سلام، اعتذارا للفنان أمير كرارة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب عبر الإستوري: “ لا أساس من الصحة لما يتداول عن استبعادي من مسلسل بيت الرفاعي ولم يتم ترشيحي من البداية، حقك عليا يا باشا مصر، وبعتذر عن أي إساءة اتوجهت لك”.

علق أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، على قرارات مجلس الإدارة بفرض عقوبات على ثلاثي الفريق المتخلف عن المعسكر. وشارك ستوري عبر إنستجرام ساخراً من العقوبة. أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي. ضمن ما حدث ليلا.