طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان يحصدون مراكز متقدمة بمسابقة أراب ستاربكس

حصد طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان مراكز متقدمة في مسابقة أراب ستاربكس الدولية التي أقيمت مؤخراً في لبنان.

وتمت مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الذي أكد حرص الجامعة على دعم الموهوبين والمبتكرين من طلابها.

حيث فازت مروة علي الطالبة بالفرقة الرابعة قسم الإعلان بالمركز الأول في مجال التصميم الجرافيكي، كما فازت الطالبة أسماء عصام حمدي الطالبة بالفرقة الرابعة بقسم الإعلان بالمركز الثاني في نفس المجال، تحت إشراف الدكتورة داليا محسن.

أما الطالبة رنا هشام الطالبة بالفرقة الرابعة قسم الإعلان فقد فازت بالمركز الثاني في مجال حفظ الطعام، تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميدة الكلية، التي أعربت عن فخرها بهذه الإنجازات التي تعكس مدى إبداع وتفوق طلاب الكلية.

وقد شارك في المسابقة 10 دول عربية هي: مصر، اليمن، لبنان، الأردن، تونس، المغرب، سلطنة عمان، الامارات، العراق، فلسطين.

وعلى جانب آخر تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم مقر الجامعة بالمهندسين؛ حيث تفقد عمليات التطوير الجارية هناك تمهيدًا لإنشاء فرع لمركز اللغات، وكذلك مركز الاستشارات.

وأكد رئيس جامعة حلوان دور الجامعة في عمليات التطوير وتحديث منشآتها، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة لطلابها.

كما قام الدكتور قنديل بجولة أخرى إلى معهد الملكية الفكرية بالجامعة، وكان في استقباله الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.

وأكد دور المعهد في تشجيع الابتكار والإبداع وحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيداً بالدور الريادي للمعهد على المستوى المحلي والإقليمي.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات التي يجريها الدكتور قنديل على متابعة العملية التعليمية والأنشطة البحثية والتطويرية بالجامعة، والوقوف على احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق التميز والريادة.

رافق رئيس جامعة حلوان فى الجولة الدكتور أحمد البندارى مدير مركز الاستشارات، الدكتور شادي الكردي مدير مركز اللغات، محمد ناصر أمين عام الجامعة، الدكتورة مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد، طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

وفي إطار الجولات التفقدية، قام الدكتور السيد قنديل ايضا بزيارة لكلية السياحة والفنادق بالجامعة، حيث كان في استقباله الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية ووكلاء الكلية. وحث الدكتور قنديل على ضرورة عقد شراكات تعاون في قسم الإرشاد، وكذلك حث على عمل برامج جديدة وتطوير البرامج الحالية لجذب الطلاب الوافدين للكلية.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة إدخال كافة البيانات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على نظام التحول الرقمي.

وانتقل الدكتور قنديل إلى كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة، حيث اطلع على آخر مستجدات تطوير صالة الجمباز بالكلية، وتفقد مرافق الكلية المختلفة.

وتأتي زيارات الدكتور قنديل في إطار حرصه على الوقوف على احتياجات الكليات المختلفة ومتابعة خطط التطوير بها، بهدف تحقيق التميز التعليمي والبحثي لجامعة حلوان.