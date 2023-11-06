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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الحميد بسيوني: هدفي تحقيق إنجاز مع طلائع الجيش

صدى البلد

قال عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن الهدف الرئيسي هو تحقيق إنجاز ومركز متقدم هذا الموسم، خاصًة وأن الجميع فى الفريق يبحث عن تحقيق نتائج إيجابية.

وقال عبد الحميد بسيوني فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" هدفي مع نادي طلائع الجيش هو تحقيق مركز متقدم وإنجاز ان شاء الله، لأن من قبل فريقي حقق بطولة، ودائمًا ما نستطيع اللعب أمام الكبار ونحقق نجاحات.

وأضاف بسيوني:" مباراة الإسماعيلي كانت صعبة وليست سهلة، ولكن قراءة المنافس واستغلال أخطاء نادي الإسماعيلي كانت السر فى الفوز، واستغلينا المساحات فى خط دفاع الدراويش، ولذلك سجلنا ثلاث أهداف ووصلنا لهدفنا فى الفوز.

وبهذه النتيجة، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش رصيده من النقاط إلى 10 نقاط، محتلًا المركز السادس، في حين توقف رصيد النادي الإسماعيلي عند النقطة 4، محتلًا المركز الرابع عشر في الترتيب.

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