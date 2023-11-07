أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم في مصر تتصاعد بشكل تدريجي وفقا للسوق العالمي، ويعد الذهب الاقتصاد الآمن لدى جموع المواطنين والذي يعد ادخارًا مستقبليًّا؛ لضمان الحفاظ على القيمة المالية.



أسعار الذهب اليوم في مصر



أسعار الذهب الآن في مصر يستعرضها معكم موقع صدى البلد عبر نشره أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وذلك على مستوى سعر الذهب عيار 18 وعيار 21 وعيار 24.

سعر الذهب اليوم عيار 21

2570 جنيها للشراء فيما سعر عيار 21 لبيع الجرام 2590 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 24

2934 جنيها للشراء و 2960 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 18

للشراء 2202 جنيه - للبيع 2220 جنيها.



أسعار الذهب اليوم في مصر تلقي اهتماما كثير من المواطنين، حيث يتابعون الأخبار الخاصة بتسعير الذهب كنوع من الأمان الادخاري.

سعر الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 92,056 جنيها - شراء 92,767 جنيها.



الجنيه الذهب بيع 20,720 جنيها - شراء 20,880 جنيها.



الكيلو بيع 2,960,000 جنيه - شراء 2,982,857 جنيها.