عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر تتصاعد بشكل تدريجي وفقا للسوق العالمي، ويعد الذهب الاقتصاد الآمن لدى جموع المواطنين والذي يعد ادخارًا مستقبليًّا؛ لضمان الحفاظ على القيمة المالية.


أسعار الذهب اليوم في مصر


أسعار الذهب الآن في مصر يستعرضها معكم موقع صدى البلد عبر نشره أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وذلك على مستوى سعر الذهب عيار 18 وعيار 21 وعيار 24.

 

سعر الذهب اليوم عيار 21

2570 جنيها للشراء فيما سعر عيار 21 لبيع الجرام 2590 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 24

2934 جنيها للشراء و 2960 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 18 

للشراء 2202 جنيه - للبيع 2220 جنيها.


أسعار الذهب اليوم في مصر تلقي اهتماما كثير من المواطنين، حيث يتابعون الأخبار الخاصة بتسعير الذهب كنوع من الأمان الادخاري.

سعر الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 92,056 جنيها - شراء 92,767 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 20,720 جنيها - شراء 20,880 جنيها.

الكيلو بيع 2,960,000 جنيه - شراء 2,982,857 جنيها.

 

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم في مصر الذهب أسعار الذهب الآن في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟

ترشيحاتنا

سعر فولفو XC60 موديل 2023 في مصر .. صور

كيفية وضع الميت في القبر.. تعرف على الطريقة الصحيحة

متظاهرون يمنعون سفينة أمريكية محملة بالسلاح من السفر إلى إسرائيل

ارتفاع عدد الشهداء إثر غارات إسرائيلية على رفح جنوبي غزة إلى 14 شهيدا

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

نتنياهو: إسرائيل ستتولّى المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة بعد الحرب «لفترة غير محدّدة»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تنسين شخصا نال إعجابك بشدة وتحلمين به زوجا؟

بعد المذيعة المصرية.. عضة كلب تحظر وجود سلالة كاملة في بريطانيا

يكرهها الرجال.. 10 صفات تدمر الأنوثة

بعد صلاته معهم.. متطرف بريطاني يشعل النيران في المصلين داخل مسجد

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ