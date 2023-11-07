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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المدينة الجامعية بـ حلوان تنظم حفلاً فنياً للطلبة الموهوبين

صدى البلد

نظمت المدينة الجامعية بجامعة حلوان حفلاً فنياً بمبنى ٩ بمدن الطلبة بهدف دعم مواهبهم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشمل الحفل عروضاً موسيقية وغنائية قدمها الطلاب الموهوبون من مختلف الكليات، إلى جانب الشعر والرسم، وتعتبر هذه المشاركات فرصة جيدة لتنمية مواهبهم الفنية المتنوعة والتعبير عن إبداعاتهم.

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وفي كلمته، أكد الدكتور حسام رفاعي على حرص الجامعة على رعاية المواهب الطلابية بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في صقل المواهب وتشجيعها.

اقيم الحفل تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وخالد زكي مدير عام إدارة المدن الجامعية، ومصطفي محمود مدير إدارة الطلبة.

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