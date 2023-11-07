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عاجل | العالم الهولندي يتوقع حدوث زلزال ضخم

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت مريم كمال  مذيعة "صدى البلد"، تغطية خاصة عن  توقعات العالم الهولندي فرانك هوجيربيتس بحدوث زلازل ناجمة عن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. 

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فرانك هوغربيتس عالم الزلازل الهولاندى نشر تغريدة جديدة مرعبة تخص منطقة الشرق الأوسط 
حيث حذر  من وقوع زلزال كبير بالمنطقة نتيجة لكم المتفجرات التي قصفتها إسرائيل على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.


وغرد العالم الهولندي المثير للجدل على حسابه عبر منصة إكس؛ وقال:  "على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون وبصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فإن هذا القصف سيكون له في نهاية المطاف تأثير زلزالي كبير على المنطقة وسيؤدي إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت".


وكان قد ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره بجنيف، في وقت سابق  ان إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهذه الكميه تعادل قنبلتين نوويتين.


كما أن الجيش الإسرائيلى اعتراف بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة مع حصيلة قياسية من القنابل بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كيلو جرامات من المتفجرات.

وأوضح المرصد أن وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأميركية على هيروشيما وناغازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945، كانت بقدر حوالى 15 ألف طن من المتفجرات.

ومع التطور الذي طرأ على زيادة وفاعلية القنابل مع ثبات كمية المتفجرات، يجعل الكمية التي أسقطها الاحتلال الصهيونى على غزة ضعفي قنبلة نووية
بالاضافة الى ان إسرائيل تعمد لاستخدام خليط يعرف بـ"آر دي إكس" (RDX) الذي يطلق عليه اسم "علم المتفجرات الكامل"، وتعادل قوته 1.34 قوة "تي إن تي".
وهذا يعنى أن القوة التدميرية للمتفجرات التي ألقيت على غزة تزيد على ما ألقي على هيروشيما، مع ملاحظة أن مساحة المدينة اليابانية 900 كيلومتر مربع، بينما مساحة قطاع غزة لا تزيد على 360 كيلومترا.

كما اشار المرصد الى إن إسرائيل تستخدم قنابل ذات قوة تدميرية ضخمة بعضها يبدأ من 150 كيلو غراما إلى ألف كيلو غرام.


وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بإسقاط أكثر من 10 آلاف قنبلة على مدينة غزة وحدها (تبلغ مساحتها 56 كيلو مترا)

وعن تطورات الاوضاع اليوم فى غزة فقد دمر طيران الاحتلال الاسرائيلى مسجد صلاح الدين الأيوبي شرق الزيتون جنوب قطاع غزة، حسب ما افادت شبكة “قدس” الإخبارية؛ كما نفذ طيران الاحتلال غارات في محيط المستشفى الإندونيسي.

وانتشرت أيضا قوات الاحتلال حول مسجد طوالبة قرب مخيم جنين.

بالاضافة الى استهدافه مركز شرطة القرارة بصاروخين، وتوجد أنباء عن إصابات بين النازحين في المدرسة  المجاورة.

وقد ردت كتيبة جنين باستهداف قوة لجيش الاحتلال وعدد من الآليات على شارع حيفا بصليات كثيفة من الرصاص

كماجددت طائرات الاحتلال غاراتها الجوية العنيفة في محيط مستشفى القدس، جنوب غرب مدينة غزة.

وهذه الاماكن ليست الامكان الوحيده المحرمة الوحيده التي استهدفها الاحتلال منذ بداية الحرب كما حضرتكم تعرفون فقد قصف الاحتلال  مستشفى الشفاء، مستشفى الأهلي العربي، مستشفى الصداقة التركي لعلاج مرضى السرطان، ومستشفى المعمدانى  ودمر جامعة الأقصى والجامعة الإسلامية. دمر مسجد الشيخ زايد بن سلطان
- ومسجد النصر
- ومسجد الكتيبة

اما المدارس التى تم استهدافها ، فهى  مدرسة الفاخورة ومدرسة الشهيد محمد الدرة
- ومدرسة الأمل
-و مدرسة أسامة بن زيد
بالإضافة الى قصفهم الكنائس ايضا

 

مريم كمال العالم الهولندي فرانك هوجيربيتس

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